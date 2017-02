Canada Goose a déposé une demande pour être inscrite à la Bourse de Toronto

ADVERTISEMENT

Le fabricant de manteaux d'hiver de luxe Canada Goose a entamé mercredi le processus devant mener à son inscription à la cote des Bourses de Toronto et de New York sous le symbole "GOOS".

Dans des documents réglementaires déposés en vue de son premier appel public à l'épargne, la société a indiqué avoir récolté des revenus de 291 millions $ lors de son exercice financier 2016, et réalisé un profit brut de 146 millions $.

Canada Goose a ouvert l'an dernier ses premiers magasins à Toronto et à New York. Elle réalise aussi des ventes par l'entremise de son site internet et chez des détaillants autorisés au Canada et à l'étranger.

Ses parkas, qui se détaillent jusqu'à 1500 $, ont été portés par plusieurs célébrités. Ils peuvent en outre être aperçus dans certains films hollywoodiens et ont même déjà été en vedette sur la couverture de l'édition de maillots de bain du magazine sportif Sports Illustrated.

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter