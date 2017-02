ADVERTISEMENT

Arrêtez tout! C'est confirmé: Arcade Fire sera au Métropolis de Montréal le 15 mars prochain dans le cadre du Kanaval KANPE, un événement de bienfaisance permettant d'amasser des fonds pour la Fondation KANPE, qui vient en aide aux familles haïtiennes défavorisées.

Un beau party en vue: en plus de voir Arcade Fire en spectacle pour la première fois depuis près d'un an, les spectateurs auront droit aux animateurs Jason Sudeikis et Anne-Marie Withenshaw.

La soirée présentera également des performances de Paul Beaubrun, Gardy Fury, Fwonte, Rara Soley, etc.

Pour plus d'informations, c'est ici.

