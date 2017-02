Addition Elle lance sa première collection de robes de mariées (PHOTOS)

ADVERTISEMENT

Ce mois-ci, le détaillant canadien de mode tailles plus Addition Elle fait défiler la mode jusque devant l’autel avec le lancement de sa première collection pour la mariée.

Au programme: cinq modèles différents conçus pour plaire à la mariée. « Nous savions qu’il existait une demande en robes de mariée sur le marché taille plus, et c’était tout naturel pour nous d’y répondre. Nous sommes impatientes de présenter cette nouvelle catégorie à notre cliente et de lui offrir comme toujours la qualité et l’ajustement parfait à prix abordable. »

Taille empire, ceinture en dentelle, coupe mi longue flatteuse ou encore à épaules dégagées, sans oublier les classiques brillants, voilà autant de modèles qui se déclinent du 12 au 26 ans, vendus à partir de 240-380$, exclusivement en ligne à additionelle.com dès le 19 février 2017.





