ADVERTISEMENT

Engagé dans une stratégie autour du jeu en ligne, le studio Ubisoft Montréal a pensé son nouveau titre For Honor pour les affrontements entre joueurs.

Vikings, chevaliers ou samouraïs, choisissez votre camp! For Honor nous ramène quelques centaines d’années dans le passé et propose d’incarner ces guerriers des temps anciens.

Si vous comptiez prendre For Honor uniquement pour son mode solo, attention cependant. Les trois histoires principales mettant en vedette chaque faction sont plutôt trois grands tutoriaux afin de maîtriser les mouvements des différentes classes de guerriers. L’histoire qui se veut énigmatique avec la Black Legion qui apporte guerre et famine partout où elle passe est vraiment accessoire. Bref, ne vous attendez pas à vivre une aventure épique!

Quelques bons passages viendront ponctuer la progression comme des combats sur un lac gelé ou la défense d’une énorme machine qui s’avance vers des remparts, mais les niveaux sont souvent répétitifs puisqu’ils consistent à courir, tuer des ennemis et vaincre un boss avec la technique recommandée. Avec une durée de vie comprise entre deux heures et demie et trois heures pour chaque histoire, c’est donc un mode solo d’environ huit heure qui est proposé.

Close  For Honor sur  









 Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée





Pensé pour le jeu en ligne

C’est en ligne que se dévoile la vraie richesse de For Honor. Le jeu propose différentes activités et modes d’affrontements entre joueurs, avec des objectifs quotidiens et hebdomadaires à accomplir. À la clé, de l’argent qui va permettre d’améliorer armes et équipements de ses combattants.

En parlant des combattants justement, chaque faction comporte quatre types de guerriers. On pourra incarner un barbare avec une lente et lourde arme à une main ou au contraire un personnage moins puissant mains bien plus vif. Ce sont donc au total douze combattants différents qui sont proposés.

Tout est personnalisable sur chaque guerrier, et l’équipement magasiné permettra d’accroître ses habiletés. Chaque partie de l’armure et de l’arme de votre guerrier peut être changée à volonté, tout comme les ornements et couleurs. On peut ainsi s’assurer de posséder un combattant unique.

En ligne, on trouve différents modes de jeu, allant des classiques modes domination où il faut tenir différents points d’une carte, aux matchs par équipes, sans oublier les parties de un contre un. On trouve également d’autres challenges dont une guerre de faction regroupant tous les joueurs ayant prêté allégeance à l’une des trois factions. Là encore, la faction dominante de par les actions de ses joueurs les rétribuera avec des récompenses supplémentaires. Tout a vraiment été pensé pour que le jeu dure dans le temps et offre un challenge en ligne sur la durée.

Visuellement et comme il est de coutume chez Ubisoft, le titre s’avère superbe. On se bat dans des environnements qui donnent souvent envie de s’arrêter pour contempler alentour. Bref, techniquement, on en a plein la vue.

À l’opposé de nombreux jeux en ligne qui proposent des affrontements modernes ou les armes à feu sont légion, For Honor vient avec quelque chose de différent et de nouveau, ce qui pourrait lui permettre de tirer son épingle du jeu. Si vous voulez un bon jeu solo, passez votre chemin. Par contre, adeptes du multijoueur, For Honor pourrait se révéler être un très bon investissement pour vous.

Disponible sur PS4, Xbox One, et PC