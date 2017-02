Jimmy Vee va incarner R2-D2 dans «Star Wars: le dernier Jedi»

Retenez-bien son visage car vous ne le verrez pas. L'acteur Jimmy Vee, 57 ans, a été choisi ce lundi 13 février pour incarner R2-D2, le célèbre robot de la saga "Star Wars". Il remplace Kenny Baker décédé en aout dernier à l'âge de 81 ans.

L'annonce a été faite sur le compte Twitter de Oh So Small, une agence spécialisée dans la représentation d'acteurs de petite ou de très grande taille. Jimmy Vee, qui a déjà joué dans la série "Doctor Who", s'est déclaré "impatient de révéler au grand public tout le travail accompli durant l'année".

We're thrilled to announce that #OhSoSmall actor @RealJimmyVee is the new #R2D2!



Full story here: https://t.co/eR2OKAdDR4#StarWars pic.twitter.com/FT1IAWno8I

— Oh So Small (@OhSoSmall) February 13, 2017