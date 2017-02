Sénat: André Pratte dénonce un blocage de la réforme

ADVERTISEMENT

Le projet de modernisation du Sénat se heurte à la résistance d'un noyau de sénateurs réfractaires à l'évacuation du caractère partisan des caucus, déplore le sénateur indépendant André Pratte.

Presque rien n'a bougé depuis le dépôt du rapport du comité sur la modernisation du Sénat, en octobre dernier, regrette M. Pratte en entrevue, qualifiant la situation de «frustrante».

Il accuse les sénateurs, surtout conservateurs, d'avoir continuellement recours à des tactiques procédurales pour empêcher le renvoi du dossier à un comité du Sénat afin de changer le règlement.

Selon le sénateur Pratte, les réticences concernent principalement les propositions sur la reconnaissance du groupe des sénateurs indépendants et la composition des comités sénatoriaux.

Il craint que cette opposition à des changements «de base» ne soit «un prélude» à une résistance à des changements «plus fondamentaux», comme le contrôle qu'exercent les partis sur le Sénat.

La même exaspération face à la lenteur du processus a été exprimée par le président du comité sur la modernisation de la chambre haute, le conservateur Tom McInnis.

Dans un discours livré au Sénat il y a environ deux semaines, il a exhorté ses collègues à «passer à l'action» en insistant sur le caractère «urgent» de mettre en branle le projet de modernisation.

Ce projet, a-t-il plaidé, «traduit le désir du Sénat et des Canadiens d'avoir une chambre de second examen objectif qui soit efficace et réceptive, et qui remplisse son mandat».

En réponse à ce plaidoyer, la sénatrice libérale indépendante Joan Fraser a soutenu que «ces questions devraient faire l'objet d'un débat en bonne et due forme au Sénat».

Le comité a formulé 21 recommandations dans son rapport déposé l'automne dernier.

