La prochaine Mitsubishi Eclipse sera un VUS

La prochaine Mitsubishi Eclipse sera dévoilée au Salon de l’auto de Genève dans quelques semaines. Cela dit, les amateurs de la voiture sport qui portait jadis ce nom seront probablement déçus d’apprendre qu’il ne s’agira pas d’un nouveau coupé sport, mais bien d’un véhicule utilitaire sport.

La marque Mitsubishi avait déjà annoncé par le passé vouloir se concentrer davantage sur le segment des véhicules utilitaires sport, le créneau en croissance dans plusieurs marchés de la planète. Il n’en demeure pas moins que la décision d’utiliser le nom d’un modèle passé qui était tout sauf utilitaire et familial en laissera plusieurs perplexes.

Produite entre 1989 et 2012, la Mitsubishi Eclipse a longtemps été la voiture phare de la marque nippone aux côtés de la Lancer Evolution. Le nouveau VUS qui sera présenté à Genève le 7 mars prochain sera quant à lui baptisé Eclipse Cross.

Outre le nom du modèle, Mitsubishi n’a offert aucune autre information quant à ses spécifications ou sa date de mise en vente. L’unique photo disponible laisse entrevoir un utilitaire sport à la silhouette aiguisée et au profil élancé. Est-ce que cela signifie qu’il se voudra plus performant ou plus axé sur la conduite sportive? Nous en saurons plus d'ici quelques semaines.