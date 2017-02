Le détaillant de vêtements Le Château lance la Suite Boutique mariage

ADVERTISEMENT

Le Château a inauguré sa nouvelle boutique entièrement consacrée aux tenues de mariage: la Suite Boutique mariage.

Ce nouvel espace consacré à la mode mariage constitue une extension de la Boutique mariage en ligne lancée en avril 2015.

En plus de proposer des tenues aux futures mariées, la nouvelle Suite Boutique mariage offre des looks pour tout le cortège, de même que pour tous les événements mémorables menant au grand jour. Mariées, demoiselles d’honneur, mères de la mariée ou du marié et invités : tous trouveront la sélection parfaite de magnifiques robes et tenues tendance pour le mariage, le bachelorette party, la réception-cadeaux et la lune de miel, le tout dans un même espace convivial.

« Nous voulons offrir une nouvelle destination magasinage dynamique qui séduira l’ensemble du cortège et les invités. Les habitués de la Boutique mariage en ligne de Le Château adoreront le look et l’ambiance de notre nouvel espace », déclare Franco Rocchi, vice-président exécutif.

La nouvelle Suite Boutique mariage est ouverte sept jours par semaine sur rendez-vous - située au 105, boulevard Marcel-Laurin, Saint-Laurent, Québec.

