Comme l’iPad Mini, la Galaxy Tab 8 pouces est une version allégée de sa grande sœur, la 9,2. La 8 S2 glisse facilement dans un sac ou une sacoche et s’avère être un excellent compagnon au quotidien. On aime ses fonctionnalités avancées comme le lecteur d’empreintes ou son superbe écran AMOLED. À l’aise pour naviguer, travailler ou dans les jeux, elle offre en plus une autonomie d’environ 10 heures. 529 $

Concurrent direct de l’iPad, mais sous Android, la Galaxy Tab S2 9,2 est une tablette puissante, dotée d’une excellente prise en main, et d’un design qui a peu à envier à la marque à la pomme. Son écran AMOLED offre une meilleure résolution que le 1080p, des couleurs rayonnantes et une excellente lisibilité. Grâce au lecteur d’empreintes, on la déverrouille instantanément et elle se révèle excellente pour afficher les derniers jeux. Si elle s’avère très pratique à transporter, c’est finalement dans le confort d’un canapé ou sur une table qu’elle s’épanouit le mieux. 599 $

Apple n’a pas renouvelé sa tablette phare. Pour plus de puissance, il faudra aller vers l’iPad Pro. De son côté, l’iPad Air 2 offre toujours une excellente conception, et une finesse record. Le format 5/4 de son écran est bien plus agréable que ses concurrents sous Android pour la navigation sur Internet, et il s’avère également très bien pour la prise de note, à condition de trouver un clavier en Français. À partir de 499 $

Petit et puissant, l’iPad Mini 4 est un concentré de bonnes choses. Il offre enfin la finesse de l’iPad Air 2, et il possède quelques raffinements comme un lecteur d’empreintes digitales. Son écran présente une excellente lisibilité, et surtout, il possède une autonomie de 10 heures. Sa taille compacte est parfaite pour le transporter facilement, même dans une pochette ou sac à main. Enfin, en passant le stockage à 32 GO au minimum, le premier modèle est tout à fait recommandable. À partir de 499 $

Ils ont beau partager le même nom, il existe quelques différences entre la version 9,7 et 12,9 pouces. La 9,7 est moins puissante que sa grande sœur et offre moins d’options au niveau du clavier virtuel. Autrement, les deux modèles offrent d’excellents haut-parleurs et une sortie casque qu’apprécieront les audiophiles et ils sont compatibles avec le stylet « Pencil » et le clavier Smart Keyboard. Le Pencil satisfera sûrement les professionnels, mais mieux vaudra opter au lieu du Samrt Keyboard vers un Logitech ou un clavier Belkin bien plus agréables. Si vous attendiez un iPad Air 3, l’iPad Pro 9,7 est ce successeur, mais qui n’en prend pas le nom. À partir de 799 $

Difficile de recommander ce téléphone puisqu’il est plus une régression avec la disparition de la sortie audio. Il faudra pour cela passer par un adaptateur livré de série. Son design n’a pratiquement pas évolué face à l’iPhone 6, par contre, le 7 Plus se distingue par son double capteur photo qui offre comme souvent sur l’iPhone de superbes images. C’est triste, mais ses concurrents sous Android en offrent bien plus. À magasiner donc pour les admirateurs inconditionnels de la marque, mais la prudence nous pousse à recommander d’attendre le prochain modèle. À partir de 248 $ avec un contrat de 2 ans — à partir de 914 $ sans abonnement

La taille de l’iPhone 5 avec la puissance du S6, le meilleur des deux mondes pour cet iPhone qui n’a pas sacrifié la sortie pour casque audio. Il est donc compact, offre tous les avantages d’un appareil sous iOS, et sa puissance ne le rendra pas désuet dans un an. C’est l’un des choix les plus logiques chez Apple actuellement. 0 $ avec abonnement — Seul : 579 $ pour la version 16GO – 629 $ pour la version 64GO

Suite au fiasco du Galaxy Note 7, LG a un boulevard pour son V20, un cellulaire haut de gamme qui se distingue par ses nombreuses fonctionnalités. D’abord c’est le meilleur pour le son avec son rendu Hi res Audio et son convertisseur 24 bits. Son deuxième écran en façade est ingénieux pour lancer des raccourcis sans avoir à rallumer l’écran principal (une des actions qui use le plus les batteries) tandis que son appareil photo est là encore excellent. LG est également le seul fabricant à encore proposer des batteries amovibles. Généreux, il vient avec 64 GO de stockage de série et est pourvu d’un lecteur de carte SD, quant aux photos elles sont superbes. On regrette juste qu’il ne soit pas étanche. 199 $ avec abonnement chez Vidéotron — 900 $ sans abonnement

Tablette et véritable PC sous Windows 10, la Surface Pro en offre beaucoup. C’est une tablette avec un Windows complètement adapté à son utilisation et qui offre un grand écran de 12,4 pouces et une prise en main agréable. Compatible avec tous les claviers et souris du marché, ou si l’on préfère lui adjoindre le clavier qui fait également protection elle devient un vrai PC qui offre la puissance d’un MacBook Air. Reliée à un écran ou un système son, elle devient une tablette et un ordinateur personnel qui réunit tout en un. À partir de 1180 $

Le Moto G se distingue par son prix serré. 240 $ sans abonnement pour un véritable cellulaire sous Android, il est à l’aise dans toutes les tâches quotidiennes, excepté les derniers jeux. Le Moto G Plus se distingue par un écran plus grand, et quelques fonctionnalités supplémentaires comme un chargement ultra rapide ou encore un capteur d’empreintes dans l’écran. Offrant un bon rendu de l’image, les deux modèles sont à considérer pour qui veut un cellulaire abordable sans tomber dans le cheap. Moto G : 0 $ avec abonnement — 240 seul Moto G Plus : 0 $ avec abonnement — 400 $ seul

Astucieux, le Moto Z se distingue par sa finesse, mais surtout par la possibilité d’ajouter des éléments externes comme un appareil photo, un kit d’enceintes stéréo Bluetooth ou encore une batterie, et même un picoprojecteur. L’écran est superbe, mais deux points sont à considérer. Un peu trop fins, ses bords sont glissants, et son capteur photo de base n’est pas très bon. Pour le reste c’est un excellent téléphone! 0 $ avec abonnement — 900 $ seul

Cette tablette contruite par nVidia, un acteur très réputé dans le monde du PC et concepteur des processeurs Snapdragon qui équipent nombre de téléphones est l’offre la plus intéressante dans les tablettes à « bas prix ». Fonctionnant sous Android, elle offre une autonomie proche de 10 heures et une très bonne réactivité qui la rendent agréable à l’utilisation. Autre avantage, elle permet de diffuser les jeux PC, même en 4 K. Version 16 GB : 400 $