Les stars romantiques pour la Saint-Valentin

Il y a de l’amour dans l’air à Hollywood. Les stars ont partagé sur les réseaux sociaux leurs doux moments avec leurs proches à l’occasion de la Saint-Valentin.

Dans la série de photos ci-dessous, on peut voir Victoria Beckham mettant en avant l'amour pour ses enfants, Michelle Obama publiant une photo à la plage avec Barack ou Kim Kardashian dévoilant un baiser très romantique avec Kanye West.

Happy Valentine's Day to the love of my life and favorite island mate, @BarackObama . #valentines pic.twitter.com/n3tEmSAJRT

Me and My Life Partner aka My Sweet Valentine Cruisin.... #HappyValentinesDay 2 you and yours! ❤️ pic.twitter.com/YE0zmo2axD

— Ciara (@ciara) 14 février 2017