Injonction, motion et pétition en appui à la députée Manon Massé

ADVERTISEMENT

La députée Manon Massé continue de recvoir d'autres appuis dans son combat pour préserver sa circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques, dans le quartier Centre-Sud, à Montréal, qui est menacée de disparaître, en vertu d'un projet de refonte de la carte électorale provinciale.

Des sympathisants du parti Québec solidaire ont déposé mardi une injonction pour forcer le Directeur général des élections (DGE) à suspendre la refonte de la carte électorale et à tenir de nouvelles consultations publiques.

De son côté, le maire de Montréal, Denis Coderre, déposera ce soir, au conseil d’arrondissement de Ville-Marie, une motion demandant de « respecter et conserver Sainte-Marie-Saint-Jacques ». Le maire a précisé qu'il s'agissait d'un geste non partisan et s'est excusé du même coup de n'avoir pu participer à l'assemblée tenue en appui à Mme Massé, le week-end dernier.

Le projet de refonte présenté par le DGE, Pierre Reid, propose notamment de fusionner l’actuelle circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques avec l’ouest du centre-ville.

Plus de détails à venir.