ADVERTISEMENT

"Mon Album de l'année est 'Lemonade'", s'est exclamée Adele après avoir reçu le prix dans cette catégorie pour son album "25". Fan invétérée de "Queen B", la Britannique s'est lancée dans un vibrant hommage assurant que la future maman était celle qui méritait le plus ce titre. "C'était à son tour de gagner. Bordel, qu'est-ce qu'elle doit faire pour avoir le prix de l'album de l'année?", a continué Adele face aux journalistes.

Outre le jugement artistique, le cas de Beyoncé semble refléter davantage un phénomène polémique: l'inégalité raciale. Après les Oscars, c'est au tour des Grammy Awards d'être pointés du doigt pour le manque de diversité chez ses primés. Depuis que le Grammy du meilleur album a échappé à Beyoncé, sa soeur Solange Knowles, la presse et d'autres artistes élèvent la voix.

Si Stevie Wonder reste le recordman avec ses trois récompenses dans la catégorie de "l'album de l'nanée", ce premier prix a été particulièrement difficile à décrocher pour les afro-américaines: seules Natalie Cole, Whitney Houston et Lauryn Hill l'ont conquis. La dernière fois c'était en 1999.

Depuis, Beyoncé est devenue l'artiste féminine la plus nommée de l'histoire du concours avec un total de 62 nominations. Les trois fois où elle était en lice pour ce prix, l'interprète de "Hold Up" s'est inclinée face à Taylor Swift, Beck, et aujourd'hui Adele.

Les marques de déception, d'incompréhension ont inondé les réseaux sociaux.

Adele is great. She's an amazing artist & a wonderful person.



BUT.



She did not make the album of the year. Beyoncé did. #Grammys — Sam White (@samwhiteout) February 13, 2017

i mean i love Adele but her graciousness hit more like a sting than a balm — deaux (@dstfelix) February 13, 2017

"Adele est géniale. C'est une super artiste et une personne merveilleuse. MAIS. Elle n'a pas sorti l'album de l'année. Beyoncé oui", peut-on lire par exemple. Ou encore: "J'ai le coeur brisé. Qui travaille plus dur et excelle encore plus que Beyoncé? Obtient d'aussi bonnes critiques? Je ne sais pas pourquoi elle pleurait. Mais elle a bien des raisons de le faire."

Lauréate de 22 Grammys sur l'ensemble de sa carrière, il ne faut pas oublier que Beyoncé est tout de même l'une des artistes les plus récompensées de l'histoire de ces prix. Mais ce prix lui passant encore sous le nez illustre-t-il un problème racial?

L'inégalité raciale au cœur de la culture américaine

Avec "Lemonade", honoré par le prix de la meilleure vidéo pour "Formation" et meilleur album urbain contemporain, Beyoncé a évoqué l'univers des femmes noires aux Etats-Unis. "Mon intention était de présenter un travail qui donnerait une voix à nos douleurs, à nos luttes, à notre obscurité, à notre histoire, pour affronter des problèmes qui nous rendent mal à l'aise. C'est important pour moi de montrer à mes enfants des images qui reflètent leur beauté. Pour qu'ils puissent grandir dans un monde où lorsqu'ils se regardent dans un miroir, et qu'ils pensent d'abord à leur propre famille, ainsi qu'aux nouvelles, le Super Bowl, les Jeux Olympiques, la Maison-Blanche et les Grammys, qu'ils se voient eux-mêmes. Qu'ils n'aient aucun doute qu'ils sont beaux, intelligents et capables. C'est quelque chose que je veux pour tous les enfants de toutes les races", a déclaré la chanteuse lors de son discours qui a ému le public dimanche soir.

"Je pense qu'il est vital que nous apprenions du passé et que nous reconnaissions nos tendances à répéter nos erreurs", conclue-t-elle. Un discours vibrant pour un album engagé.

Cet album "parle vraiment de la manière dont les femmes noires sont traitées historiquement par la société", alors "d'une certaine façon ça colle qu'elle ait été laissée en plan", estime LaKisha Simmons, professeure d'histoire et d'études féministes à l'Université du Michigan, interrogée par l'AFP. "Beyoncé va s'en remettre", mais "pour le reste d'entre nous ça fait mal parce que ça semble presque dire 'restez à votre place'", a-t-elle ajouté.

"GrammysSoWhite" dans le NYT

Dans un contexte de fortes tensions raciales aux États-Unis, les Grammy Awards sont-ils eux aussi teintés de racisme? C'est en tout cas l'idée que défend The New York Times en titrant dès le lendemain: "GrammysSoWhite: les prix vont-ils regarder en face leur problème racial?". "De plus en plus d'artistes vont boycotter et renoncés", estiment les spécialistes interrogés par le NYT.

"More and more artists are going to boycott and step away." Industry observers are speaking out after the Grammys. https://t.co/hl4Sm4POH9 — The New York Times (@nytimes) February 14, 2017

Un avis partagé par Frank Ocean. L'artiste hip-hop dont le premier album en 2013 s'est incliné face au folk anglais de Mumford & Sons. Cet année, le rappeur a choisi de ne même pas candidater aux Grammys avec son album "Blonde".

Suite à la cérémonie de dimanche, le musicien a adressé une lettre ouverte aux organisateurs. "Si vous êtes prêts à une discussion sur les biais culturels et les dégâts pour les nerfs en général que le spectacle que vous avez produit occasionne, alors je suis partant", a-t-il lancé aux producteurs de l'émission. Cet appel sera-t-il entendu?

Il a été relayé par la sœur de Beyoncé, l'artiste Solange Knowles avant qu'elle ne supprime son tweet.

Solange Knowles a également rédigés deux tweets sur le sujet de l'inégalité raciale. Avant de se raviser et de supprimer le tout. "Ces vingt dernières années, il y a eu deux vainqueurs noirs pour l'album de l'année pour plus de 200 artistes noirs qui se sont produits sur scène", tweetait-elle au lendemain des Grammys. "Créez vos propres comités, construisez vos propres institutions, donnez des prix à vos amis, récompensez-vous vous-même, soyez votre propre médaille d'or les amis." Un message engagé partagé par de nombreux internautes ce mardi malgré sa disparition de Twitter.