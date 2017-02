Des études suggèrent que la majorité des premiers-nés ont un QI plus élevé que leurs petits frères et sœurs. Dans une étude de 2007 menée en Norvège auprès de 250 000 jeunes adultes, les grands frères avaient en moyenne 2,3 points de QI en plus que les suivants. Les chercheurs pensent que cette différence est davantage liée à l’environnement qu’à la génétique. Les premiers-nés jouent souvent les «petits professeurs» avec leurs petits frères et sœurs, ce qui les aide à mieux retenir ce qu’ils ont eux-mêmes appris, selon les auteurs de l’étude. D’autre part, les parents ont de moins en moins de temps à consacrer à chacun des enfants à mesure que la famille s’agrandit. «À chaque enfant supplémentaire, on dilue l’environnement intellectuel de toute la famille», écrivent-ils en conclusion.

Le fait d’ouvrir la voie au reste de la fratrie amène les premiers-nés à endosser de grandes responsabilités à un stade précoce. Selon Jeffrey Kluger, auteur de The Sibling Effect: What the Bonds Among Brothers and Sisters Reveal About Us (L’Effet fratrie : Ce que les liens entre frères et sœurs révèlent sur nous), les aînés ont tendance à attacher plus d’importance à la loyauté envers leur famille et la réussite, telle qu’on l’entend traditionnellement. On les considère souvent comme plus obéissants et plus responsables.

Les premiers-nés ont non seulement de meilleurs résultats scolaires, mais il se pourrait aussi qu’ils réussissent mieux dans le cadre professionnel. Selon Ben Dattner, psychologue et professeur associé à l’université de New York, ils sont très tournés vers la réussite, et désireux de satisfaire leurs parents. La recherche suggère également qu’ils ont tendance à dominer leurs petits frères et sœurs et à incarner une sorte de figure d’autorité qui les rend tout à fait prêts à endosser des rôles de dirigeants dans le cadre professionnel. De plus, du point de vue de leurs parents, ce sont eux qui se réalisent le plus. Allez comprendre…

Contrairement aux cadets, considérés comme les plus rebelles, les aînés auront plus de chances de se conformer aux règles et de respecter le statu quo. «Les aînés sont généralement plus responsables, compétitifs et conventionnels, tandis que leurs frères et sœurs sont obligés de se distinguer et de se faire une place en se montrant espiègles, conciliants ou, le plus souvent, rebelles», écrivaient les psychologues belges Vassilis Saroglou et Laure Fiasse, dans un article publié en 2003 dans le journal Personality and Individual Differences.