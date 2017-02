12 voyages que vous devriez faire au moins une fois dans votre vie

Un voyage en solitaire Choisissez une destination où vous vous sentirez en sécurité, mais qui vous permettra tout de même de sortir de votre zone de confort. Organisez vos journées comme bon vous semble et soyez prêt à faire des rencontres mémorables.

Un voyage de dernière minute Non seulement vous pourriez réaliser de belles économies sur le prix de votre billet d’avion, mais il y a quelque chose d’excitant dans l’idée de prendre quelques jours de congés et de s’envoler sur un coup de tête vers la destination de votre choix.

Une détox numérique Que vous louiez un chalet ou preniez l’avion vers une île du Pacifique, essayez de passer quelques jours sans votre téléphone, votre ordinateur et votre téléviseur et constatez tous les bienfaits de cette cure sur votre bien-être et votre créativité!