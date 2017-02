70 g (½ tasse) de noisettes, rôties 70 g (½ tasse) de farine de riz 70 g (1⁄3 tasse) de sucre 50 g (¼ tasse) de beurre, mou 100 g (½ tasse) de chocolat noir Au moulin à café, réduire les noisettes en poudre fine. Dans un grand bol, mélanger les noisettes en poudre, la farine de riz, le sucre et le beurre. Amalgamer pour former une boule. Envelopper de pellicule plastique et réfrigérer 2 h. Préchauffer le four à 160 °C (325 °F). Former une quarantaine de petites billes en roulant la pâte entre les paumes des mains. Déposer sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé ou d’un tapis de cuisson en silicone. Cuire au four 10 minutes. Laisser les biscuits refroidir complètement sur la plaque. À l’aide d’une spatule, transférer sur une grille. Au four à micro-ondes, faire fondre le chocolat (il doit être suffisamment mou pour qu’on puisse le tartiner, mais pas liquide). Étaler une petite quantité de chocolat fondu sur le dessous d’un biscuit (il se sera légèrement aplati en cours de cuisson). Presser sur le côté plat d’un second biscuit pour faire un « sandwich ». Répéter pour tous les biscuits. Laisser le chocolat raffermir avant de servir les baci di dama.

60 g (½ tasse) de farine tout usage 1 pincée de sel 250 g (2 2⁄3 tasses) de noix de coco râpée 1 c. à café d’essence de vanille 200 ml (¾ tasse) de lait condensé sucré Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Dans un grand bol, tamiser la farine et le sel. Ajouter la noix de coco. Incorporer la vanille et le lait condensé sucré. La pâte devrait être dense. Sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé ou d’un tapis de cuisson en silicone, déposer des cuillerées de pâte en les espaçant bien. Cuire au four de 15 à 20 minutes, selon la taille des biscuits. À l’aide d’une spatule, transférer les congolais sur une grille et les laisser refroidir complètement avant de servir. NOTE : Pour varier, tremper la base des congolais dans du chocolat fondu lorsqu’ils sont refroidis.

375 g (2 2⁄3 tasses) de farine tout usage 1 c. à café de bicarbonate de soude 1 c. à soupe de gingembre moulu ½ c. à soupe de muscade moulue ½ c. à café de clou de girofle moulu 1 c. à soupe de cannelle moulue 125 g (½ tasse) de beurre, mou 220 g (1 tasse) de sucre brun 1 gros œuf 170 g (½ tasse) de mélasse 60 ml (¼ tasse) d’eau ½ c. à café d’essence de vanille Dans un bol, tamiser la farine, le bicarbonate de soude, le gingembre, la muscade, le clou de girofle et la cannelle. Réserver. Dans un grand bol, à l’aide d’un batteur électrique, fouetter le beurre jusqu’à ce qu’il soit pâle et mousseux. Ajouter le sucre brun et battre 3 minutes. Ajouter l’œuf, la mélasse, l’eau et la vanille. Battre 2 minutes. Incorporer graduellement les ingrédients secs, en battant lentement, jusqu’à absorption complète. Séparer la pâte en 3 parties. Aplatir chacune en un cercle de 1 cm (1⁄2 po) d’épaisseur. Envelopper de pellicule plastique et réfrigérer au moins 2 heures. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Sur une surface légèrement farinée, à l’aide d’un rouleau à pâtisserie, rouler la pâte à 0,5 cm (¼ po) d’épaisseur. À l’aide d’un emporte-pièce en forme de bonhomme, couper les biscuits et les déposer sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé ou d’un tapis de cuisson en silicone. Cuire au four 10 minutes. À l’aide d’une spatule, transférer les biscuits sur une grille et laisser refroidir. NOTE : Une fois les biscuits refroidis, on peut les décorer d’un glaçage au sucre.