Aux Grammys, Rihanna n'a pas quitté sa flasque de la soirée

Elle est rentrée bredouille. Rihanna, qui était nommée dans huit catégories, est repartie de la 59e cérémonie des Grammy Awards sans un prix, mais peut-être un peu pompette.

Installée au premier rang, la chanteuse pop était accompagnée d'un accessoire qui a fait son petit effet: une flasque. Durant toute la soirée, l'interprète de Diamonds s'est accordée quelques gorgées en toute tranquillité.

On ignore la boisson qui se trouvait à l'intérieur, mais Rihanna a observé du coin de l'œil, en buvant, les caméras qui lui tournaient autour. Un détail qui n'a pas échappé aux internautes comme vous pouvez le voir dans les tweets ci-dessous.

En bas à gauche RT @mashable: Rihanna stares straight into the camera as she tries to put away her flask #GRAMMYs pic.twitter.com/orBQeO4I1x — Lise Pressac (@LisePressac) 13 février 2017

Rihanna and her flask pic.twitter.com/z1j8Ozexom — Best Vines (@TheFunnyVine) 13 février 2017

Rihanna and her diamond flask is me at every family event pic.twitter.com/qMMIhwkp7Z — JORDAN SHEPLEY (@JordanShepley) 13 février 2017