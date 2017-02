Les frotteurs négatifs des trains AZUR seront remplacés

ADVERTISEMENT

La Société de transport de Montréal (STM) a constaté que c'est l'interaction entre la voie et les frotteurs négatifs des trains AZUR du métro qui est à l'origine du problème ayant conduit à une panne sur une portion de la ligne orange, le 14 janvier dernier.

La STM fait un lien entre une « rugosité » apparue sur certaines portions des rails et l’usure accélérée des frotteurs négatifs des voitures AZUR.

Par conséquent, les frotteurs négatifs de ces nouvelles voitures, en service depuis un peu plus d’un an, seront remplacés par des pièces provenant des wagons plus anciens, les MR-73.

Plus de détails à venir.

À VOIR AUSSI





9 plans d'extension du métro de Montréal à travers les époques

On rêve depuis longtemps au métro... Ce croquis d'un futur réseau est l'un des tous premiers, réalisé par la Compagnie des tramways de Montréal en 1944.

Deuxième plan effectué en vue de la construction du métro, par la Commission de transport de Montréal, en 1953, alors que le réseau de tramway de l'époque commençait à être démantelé. La ligne à construire en priorité est dessinée en rouge foncé, les lignes futures en rouge plus pâle.

Quatre ans avant que les 20 premières stations de métro soient inaugurées (14 octobre 1966, une portion de la ligne orange et de la ligne verte), la Ville de Montréal présente à la population un plan contenant trois lignes, le scénario 3 ne verra finalement jamais le jour.

Malgré ce qui est écrit sur l'image, ce plan futuriste du réseau n'était pas prévu pour 1982, mais pour l'an 2000. C'est du moins ce qu'assure Benoît Clairoux, auteur du livre «Le métro de Montréal, 35 ans déjà». Il explique que cette projection réalisée en 1967, moins d'un an après l'ouverture du métro, a été réalisée par le Service de l'urbanisme de la Ville de Montréal. Les urbanistes de l'époque spéculaient que l'agglomération de Montréal serait habitée par 6 millions de citadins en 2000... Alors que dans les faits, à cette époque, il était plutôt question d'1,8 million. Selon les plus récentes statistiques, le cap du 2 millions n'a toujours pas été franchi. Pour ce qui est de la grande région du Montréal métropolitain, le cap des 4 millions a été dépassé en 2015.

Créé en 1970 pour remplacer le Bureau du métro (qui a construit le réseau initial de 1966-67), le Bureau de transport métropolitain (BTM) de la Communauté urbaine de Montréal (CUM) rend rapidement public ce projet de prolongements. Légende Lignes noires: réseau existant en 1970 Lignes rouges: prolongements prioritaires avec tracés définitifs Pointillés rouges: tracés à l'étude Zone orange: corridor à l'étude pour prolongement Zones grises: deuxième vague de corridors à l'étude Lignes vertes: prévision du réseau de train

Le Bureau du transport métropolitain peaufine son étude de 1970 et propose ce plan en 1974.

Ce plan du métro était celui visé par le Bureau des transports de Montréal en 1978 pour 1985 et il aurait pu être réalisé si le gouvernement Bourassa n'avait pas imposé un moratoire sur les prolongements du métro en 1976.

En 1983, le ministère des Transports propose le prolongement du métro souterrain à Anjou et la réalisation d'un de métro de surface. Ce réseau ne verra jamais le jour...

La Communauté urbaine de Montréal réplique au MTQ avec un projet de métro sous le boulevard Pie-IX...

La Communauté urbaine fait apparaître un projet de prolongement possible à Laval en 1991. Il sera concrétisé, avec un tracé différent, en 2007. Depuis 1988, aucune nouvelle station de métro n'a été construite sur l'île de Montréal.  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée





