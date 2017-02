ADVERTISEMENT

BERLIN - Dimanche soir, Ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau faisait sa grande première européenne à la Berlinale. La Maison des cultures du monde (Haus der Kulturen der Welt) affichait salle comble pour la présentation du film dans la section Génération 14+. L'occasion pour les réalisateurs Mathieu Denis et Simon Lavoie de répondre aux questions du public berlinois venu en nombre (un peu plus de 1000 personnes), mais aussi de s'offrir un bon bol d'air frais, loin des vives réactions suscitées par la récente sortie du film au Québec.

Des carrés rouges à la Bande à Baader

«C'est vrai que ça fait du bien», a confié Mathieu Denis en entrevue avec le Huffington Post Québec. «À la Berlinale, les gens n'hésitent pas à dire s'il y a des choses qui les dérangent. Mais ça se fait sans animosité. C'est constructif. C'est intéressant de voir aussi la réaction de gens qui n'ont jamais entendu parler du printemps érable ou alors très vaguement. Ils ont forcément une perspective différente sur le film de celle qu'on peut avoir au Québec.»

Après le visionnement un spectateur a notamment fait le rapprochement avec la «Bande à Baader», l'organisation terroriste d'extrême gauche qui a commis plusieurs attentats en Allemagne de l'Ouest dans les années 70. «Certains ont aussi vu le film, qui parle de jeunes qui se radicalisent pour faire avancer leurs idées, à la lueur des attentats qu'il y a eu récemment à Berlin. Le film est chargé de quelque chose d'autre ici», a indiqué Mathieu Denis.

Présente à la première avec son camarade de jeu Laurent Bélanger, Charlotte Aubin a eu le même ressenti à l'issue de la projection. «Les gens ont plus vu le film comme une œuvre cinématographique que comme la représentation d'un conflit étudiant, a confié l'actrice. Ça fait du bien d'avoir des gens qui ont de la distance par rapport à ces événements, qui ne sont pas dans la projection de ce qu'ils sont ou ne sont pas à l'écran.» Et Laurent Bélanger d'ajouter: «Ce film peut aussi aider à faire découvrir la réalité des jeunes Québécois à des Européens qui ne sont pas au courant de notre actualité.»

Brasser la cage

Si la sortie du film a provoqué des réactions outrées chez certains anciens leaders et acteurs du mouvement étudiant de 2012, Simon Lavoie a tenu à minimiser la polémique. «Ça reste une petite controverse. Ça se passe surtout sur les réseaux sociaux», a souligné au Huffington Post Québec le co-réalisateur à qui on a pu reprocher d'avoir dressé un portrait trop «grossier» des carrés rouges. «Ça vient d'un petit malentendu autour de la mise en marché et de l'affiche du film. Mais on l'assume. Notre distributeur a fait des pieds et des mains pour tenter d'intéresser les gens au film. Pour un petit film indépendant comme celui-là, le plus grand danger, c'est de sortir dans l'indifférence.»

De fait, l'équipe du film s'attendait à faire des remous. «On espérait que ça suscite un débat au Québec. C'est un film qui veut un peu "brasser la cage". On n'a pas fait dans la dentelle. Il y avait des choses qu'on avait presque envie de jeter au visage de nos contemporains», a indiqué Mathieu Denis. S'il rappelle que le propos du film «dépasse largement» le simple cadre du printemps érable, le cinéaste réfute l'idée qu'il était peut-être un peu tôt pour évoquer les carrés rouges au cinéma.

«On a été surpris de voir la façon dont ça a été complètement évacué de la sphère publique. Ça a fait tellement de bruit en 2012. Puis, ça s'est arrêté soudainement. Les enjeux qui étaient au cœur de ce mouvement ont été évacués. Mais quand tu regardes le gouvernement en place au Québec, il y a pas mal de recul sur les questions sociales. Donc il était au contraire plus que temps de faire ce film.»

L'autre sujet qui a pu prêter à discussion concerne les nombreuses scènes de nudité présentes dans le film, notamment les passages concernant le personnage joué par la comédienne Gabrielle Tremblay. Lors de la première du film au TIFF, plusieurs personnes n'avaient pas supporté de voir à l'écran le corps nu d'une transsexuelle non opérée, en train de danser en récitant un poème, et avaient quitté la salle. À Berlin, la chorégraphie de Gabrielle Tremblay n'a pas causé le même fracas. «Avant le TIFF, personne n'avait encore vu le film. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils allaient voir. À Berlin, ils étaient un peu plus préparés et informés de certaines choses qui arrivent. Du coup, ça choque un peu moins», a expliqué Mathieu Denis.

Les frais de ce voyage ont été payés par Téléfilm Canada.