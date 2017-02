Début de semaine difficile sur les routes du Québec

ADVERTISEMENT

La patience des automobilistes sera mise à rude épreuve ce matin sur les routes du Québec puisqu'une dépression en provenance des États-Unis a laissé d'importantes accumulations de neige dans le sud de la province. Les Maritimes devraient également recevoir leur part de précipitations, avec un maximum prévu de 70 centimètres en Nouvelle-Écosse.

La tempête, qui a déjà touché l'Ontario, a laissé plus de 25 cm de neige à Montréal, à Laval, dans les Laurentides, dans Lanaudière, en Montérégie, en Estrie, dans le Centre-du-Québec et en Beauce. Mais c'est en Outaouais que les précipitations se sont avérées les plus abondantes, avec un pic de 25 cm dans le secteur de Gatineau.

Les accumulations de neige dans la région de Montréal constituent un record pour un 12 février. Il est en effet tombé 23 cm de neige au cours de la journée de dimanche alors que le précédent record, qui remontait à 1988, faisait état de 19,3 cm de neige. La neige a toutefois continué de tomber après le coup de minuit dimanche portant les accumulations à plus de 25 cm de neige depuis le début de cette tempête hivernale.

Malgré l’intervention des déneigeurs, les routes et les rues de la grande région montréalaises demeurent partiellement enneigées et des vents forts provoquent des risques de poudrerie par endroit. La circulation s’avère déjà lourde notamment sur la 15 Sud où la congestion s’amorce à la hauteur de Boisbriand.





« La neige parfois forte est tombé jusqu'à tôt ce matin. Accompagnée de poudrerie par endroits, la neige rends les déplacements difficiles.

Un avertissement de tempête hivernale est également en vigueur pour les Îles-de-la-Madeleine.





Le transporteur Orléan Express avertit ses clients que tous ses départs seront réévalués en fonction des conditions routières et que de nombreux retards, annulations ou interruptions de service sont à prévoir à Montréal, à Laval, à Trois-Rivières, dans le Centre-du-Québec, à Québec et à Lévis.

Dimanche, un carambolage impliquant une dizaine de véhicules s'est produit vers 14 h sur l'autoroute 50 en direction ouest, à la hauteur de Plaisance. Quelques personnes ont été légèrement blessées. L'autoroute a été fermée dans les deux directions pendant quelques minutes, puis a été rouverte vers 15 h.

Les Maritimes ne perdent rien pour attendre

La neige a également commencé à tomber dans les provinces des Maritimes, qui seront touchées encore plus sévèrement par la dépression. Des avertissements de blizzard et de tempête hivernale sont en vigueur pour le sud du Nouveau-Brunswick, qui pourrait recevoir jusqu'à 55 centimètres de neige – un coup dur pour la province, qui se relève à peine d'une importante crise de verglas.

Les précipitations pourraient être encore plus importantes en Nouvelle-Écosse, où 70 cm de neige sont attendus. L'Île-du-Prince-Édouard devrait quant à elle recevoir de 25 à 35 cm.

Les organisations des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse recommandent aux citoyens de prévoir une trousse d’urgence pour être autonomes pendant 72 heures. La trousse devrait comprendre de la nourriture, de l'eau, des piles, une radio à piles, des fournitures de premiers soins et tout article pour besoins spéciaux, comme des médicaments sur ordonnance, des préparations pour nourrissons et tout appareil pour personnes handicapées.

Les mesures d’urgence en Nouvelle-Écosse conseillent aussi aux gens de rester à la maison, de faire rentrer leurs animaux de compagnie, de bien chauffer leur demeure et de recharger leurs appareils mobiles.

