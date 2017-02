La décision vous appartient Normalement, un enfant commence à se rendre seul à l’école entre l’âge de 9 et 11 ans. Mais au final, vous et vous seul savez si votre enfant est prêt à franchir cette étape. Certains enfants sont plus impulsifs et moins attentifs. Certaines intersections sont plus difficiles à traverser de façon sécuritaire. Commencez le plus tôt possible à apprendre les bases de la sécurité routière à votre enfant.