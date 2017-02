ADVERTISEMENT

La duchesse de Cambridge s'est affichée avec toute la simplicité qui la caractérise.

La princesse Kate Middleton a été aperçue ce dimanche 12 février à la cérémonie des récompenses britanniques du cinéma, les Bafta, accompagnée par son mari, le prince William, vêtue d'une robe noire aux motifs floraux créée par le couturier Alexander McQueen.

Parmi la ribambelle des personnalités issues du monde du cinéma, le couple princier le plus célèbre au monde a particulièrement retenu l'attention des convives et particulièrement la robe à fleurs de la duchesse de Cambrigde. Le couple a défilé sur le tapis rouge et a assisté à la cérémonie qui a vu "La La Land" repartir avec 3 récompenses.

Cette fois-ci, point de vent pour venir la déstabiliser, point de Paris Hilton pour venir lui opposer la même robe. Point de ressemblance troublante avec la défunte Diana. La mère de George et de Charlotte s'est affichée avec naturel et la plus parfaite maîtrise. Quelques bijoux, un sac pochette, la sobriété et la simplicité de Kate Middleton ont une nouvelle fois marqué tous les esprits.

La duchesse de Cambridge a également pu apprécier la présentation par le prince William, président de cette édition des Bafta, du "Fellowship Award", le plus prestigieux prix de la cérémonie. Ce prix a été cette année remis à Mel Brooks.