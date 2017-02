3,5 millions de signatures contre le CETA présentées au Parlement européen

ADVERTISEMENT

Des opposants à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada (CETA), qui doit être soumis au vote du Parlement européen mercredi, ont présenté lundi à Strasbourg une pétition hostile signée par 3,5 millions d'Européens.

Selon l'Alliance "Stop TTIP & CETA", à l'origine de cette pétition, les signataires demandent aux députés européens de s'opposer au traité commercial que l'UE a conclu avec le Canada (CETA), mais aussi à celui qu'elle négocie avec les Etats-Unis (TTIP, ou Tafta), dont les discussions sont gelées depuis l'élection de Donald Trump.

Ces opposants ont remis lundi soir à deux vices-présidents du Parlement européen une pancarte symbolisant ces signatures, recueillies dans le cadre d'une "initiative citoyenne européenne".

Pour être recevable, une telle initiative devait être soutenue par au moins un million de citoyens européens issus d'au mois sept pays sur les 28 de l'UE.

Les signataires reprochent au CETA de représenter "une menace pour la démocratie, l'Etat de droit, l'environnement, la santé, les services publics, mais aussi les droits des consommateurs et le droit du travail", et de "renforcer le pouvoir des multinationales aux dépens de la démocratie et du bien commun".

"3,5 millions de personnes ont signé pour un commerce plus équitable, plus durable écologiquement et socialement et pas pour quelque chose qui crée plus de problèmes qu'il n'en résout", s'est réjouie la vice-présidente verte autrichienne du Parlement européen, Ulrike Lunacek.

Signé avec difficulté fin octobre par Bruxelles et Ottawa, et toujours sous le feu de vives critiques, le CETA doit être soumis au vote des eurodéputés en session plénière mercredi.

Loin de se limiter à la seule suppression des entraves au commerce des biens et des services, le traité promeut également la coopération en matière de normes sociales et environnementales entre le Canada et l'UE.

Le rapport de force semble plutôt favorable à ses partisans (eurodéputés de droite, libéraux et une majorité des socialistes) qu'à ses opposants (verts, extrême gauche, extrême droite et certains socialistes).

Pour que son application soit pleine et définitive, le traité devra être ratifié par l'ensemble des 38 Parlements nationaux et régionaux de l'UE mais la ratification par le Parlement européen permettrait une application provisoire d'une grande partie du texte.

L'Alliance Stop TTIP & CETA comprend quelque 500 organisations, parmi lesquelles Attac et Greenpeace et des partis de gauche européens, comme die Linke, le parti vert européen et Podemos.





Le pacte d'échange a besoin de l'accord des provinces du Canada et des états membres de l'Union européenne pour être entériné. Jusqu'à maintenant, les provinces semblent d'accord: les dirigeants du Québec, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve et de Saskatchewan ont tous fait l'éloge du pacte, et l'Ontario y semble favorable à condition qu'elle puisse obtenir des compensations pour les dommages que causera le pacte sur ses industries. Photo: le premier ministre canadien Stephen Harper et le président de la Commission européenne Jose Manuel Barroso échangent une poignée de mains aprés une conférence de presse commune, le vendredi 18 octobre 2013, à la Commission européenne, à Bruxelles (Belgique).

Le Canada étendra partiellement la protection des brevets sur les médicaments de marque, ce qui retarderait l'arrivée des médicaments génériques de deux ans maximum. Les officiels disent qu'il faudra huit ans avant qu'on puisse constater les changements. D'autres rapports ont suggéré qu'un brevet allongé sur les drogues coûterait au système de soins de santé entre 1 milliard et 3 milliards $ par an. Selon Jim Keon, président de l'Association canadienne du médicament générique, le pacte "retardera l'entrée sur le marché de médicaments génériques économiques au Canada dans le futur, augmentant les coûts en santé pour les provinces, les employeurs participant à l'assurance santé de leurs employés et les Canadiens qui paient de leur poche leurs médicaments prescrits." Le gouvernement fédéral a laissé entendre qu'il offrirait des compensations aux provinces.

Les fabricants de véhicules domestiques pourront augmenter leurs ventes en Europe de 10000 à 100 000 unités. L'UE supprimera progressivement sa taxe de 10% sur les imports, et le Canada supprimera sa taxe de 6% sur les imports de véhicules européens. Ce pourrait être une bonne nouvelle pour les Canadiens amateurs de voitures de luxe européennes, car ces véhicules seront moins chers. Mais en revanche, ce serait une mauvaise nouvelle pour les fabricants de véhicules canadiens. Dennis DesRosiers, de DesRosiers Auto Analysts: "Je ne pense pas qu'on puisse connaître l'impact de l'accord sur le secteur automobile ... L'industrie [canadienne] a connu son apogée en l'an 2000 et a connu des difficultés depuis. Elle vient de connaître l'une des pires décennies de son histoire et continue à se détériorer."

Les éleveurs de bœuf canadiens augmentent leur quota de 50 000 tonnes, en plus des 15 000 tonnes de bœuf de qualité supérieure. Les éleveurs de porc verront leurs quotas augmenter de 6000 à 80 000 tonnes. Mais les producteurs devront passer à des produits sans hormones pour le marché européen, ce qui selon les experts augmenterait le coût de 15%. Martin Unrau, président de l'Association des éleveurs canadiens, déclare : "Le retrait de barrières mises en place depuis longtemps, comme les taxes élevées, permet finalement aux éleveurs canadiens de bénéficier de la forte valeur du marché du bœuf européen." Avis des producteurs laitiers de l'Ontario: "On prendra les revenus des producteurs laitiers canadiens pour les donner aux Européens."

Les compagnies pourront miser sur les contrats d'importance signés par le gouvernement. Une étude montre que ce nouvel accès donnera aux compagnies européennes la liberté d'offrir leurs services sur des contrats fédéraux, pour entre 15 milliards et 19 milliards $ par an, et sur des contrats municipaux à hauteur de 112 milliards $ par an. Des critiques disent que l'accès accordé à l'Union européenne aux contrats d'embauche canadiens pourrait être synonyme de pertes d'emploi au Canada, qui renoncerait à sa politique du «embaucher canadien». Selon Trade Justice Network, "les gouvernements canadiens perdraient un puissant outil pour la création d'emploi et le développement économique."

Le rachat de firmes canadiennes par des capitaux étrangers requiert désormais un examen formel du gouvernement fédéral si le contrat équivaut ou excède 1 milliard $, mais cet accord portera cette limite à 1,5 milliard $.

Des groupes de travailleurs et de consommateurs craignent que cet accord mène à la privatisation des infrastructures et des réserves en eau du Canada. Selon certaines fuites émanant des négociations, le Canada n'aurait pas essayé de protéger ses ressources en eau. Le Conseil des Canadiens écrit: "Cet accord donnera aux sociétés françaises Suez et Veolia, les deux plus grands fournisseurs d'eau au monde, la possibilité de gérer nos réserves pour en tirer profit. En vertu d'un récent décret, le gouvernement Harper a restreint le financement fédéral des infrastructures d'eau municipales ou le passage à la privatisation des services d'eau. Les fournisseurs d'eau privés imposent des coûts beaucoup plus élevés que les fournisseurs publics et sont beaucoup moins stricts quant à la protection de la source."





