C’est ce soir que se déroule se déroule la 59e cérémonie des Grammy Awards à Los Angeles. Animée par le chanteur James Corden, de nombreuses stars telles Rihanna, Justin Bieber, Adele et Beyonce participeront à la soirée.

Comme vous pouvez le constater, les vedettes n’hésitent pas à partager leur mise en beauté sur les réseaux sociaux.

I ate fun dip with my fingers last night and I'm stained and Grammys are tomorrow. I've tried everything please help pic.twitter.com/Atr66KJcYo

— christine teigen (@chrissyteigen) February 11, 2017