Alors qu’elle dévoilait sa nouvelle chevelure blonde sur le tapis rouge de la 59e cérémonie des Grammy Awards, Katy Perry a fait une blague faisant référence à l’état mental de Britney Spears et ça n’a pas passé.

Katy Perry "that's called taking care of your mental health" "& I haven't shaved my head yet". I know ppl are gonna go in on this 😬 #GRAMMYs pic.twitter.com/dGlmyJwdfc

Alors qu’elle était interviewée par Ryan Seacrest à propos du temps qu’elle a pris récemment pour se reposer, elle a répondu qu’elle prenait soin de sa santé mentale et qu’elle « n’avait pas encore rasé ses cheveux », faisant référence à l'épisode sombre vécu par Britney en 2007.

Britney Spears avait fait le changement capillaire drastique à l’époque alors qu’elle était en pleine bataille juridique pour obtenir la garde de ses enfants.

Les internautes n’ont pas apprécié l’indélicatesse de Katy Perry, surtout lorsqu'elle a répété la même ligne quelques minutes plus tard sur un autre réseau télévisé.

Katy Perry: "I haven't shaved my head yet!"



Me: pic.twitter.com/cMGjMTgU5B — Mike T (@majtague) 13 février 2017

I just lost all my respect for Katy Perry, well the litle respect I did have for her — Sarah (@britneysIays) 13 février 2017

« Je viens de perdre tout respect en Katy Perry. En fait le peu de respect que j’avais pour elle »

Katy Perry mocking Britney on the red carpet. Not cute! Good luck with that new single, sis! — T. Kyle (@tkylemac) February 13, 2017

« Katty Perry se moque de Britney sur le tapis rouge. Pas beau! Bonne chance avec ton nouveau titre, ma soeur »

OK FINE I turned on the Grammies and Katy Perry was making a snide "Britney breakdown head-shaving" reference & I'm not down with that. — emily nussbaum (@emilynussbaum) 13 février 2017

« OK, je viens de me brancher sur les Grammys et Katy Perry a fait une référence mesquine à propos de la tête rasée de Britney Spears. Je ne suis pas pour ça. »