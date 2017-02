Grammy Awards 2017: les tenues préférées de la rédaction (PHOTOS)

ADVERTISEMENT

Dimanche 12 février, le tapis rouge de la cérémonie des Grammy Awards 2017, nous a réservé de très belles surprises et des moins bonnes, on ne vous parlera pas de ces dernières ici. Voici les 4 coups de coeur de la rédaction.

La tenue coup de coeur de Philippe Lépine, Journaliste Bien-Être

«Kelsea Ballerini, j’aime bien cette coquette robe Ines Di Santo à effet nu. Elle convient parfaitement à son air angélique et au blond de ses cheveux. On n’innove pas ici, mais on ne passe pas inaperçu non plus.»

La tenue coup de coeur de Francis Pilon, Journaliste Web

«Un père portant un coton ouaté rose avec la mention « GIRL POWER» et qui est accompagné par sa fille sur le tapis rouge avec un costume Gucci (qui lui vole la vedette), voici pourquoi ScHoolboy Q mérite la plus belle tenue de la rédaction! »

Schoolboy Q and his daughter rocking a Gucci suit on the red carpet is the sweetest thing I've seen all day ❤️ pic.twitter.com/uomkkq4inM — Common Gay Boy (@CGBPosts) 13 février 2017

La tenue coup de coeur de Mélissa Pelletier, Éditrice Divertissement

« Quel beau vert sur Céline Dion! Grâce à une mise en beauté super simple, la robe signée Zuhair Murad est pleinement mise en valeur. Superbe!»

La tenue coup de coeur d'Elsa Vecchi, Directrice Bien-Être

« La robe de princesse de Camila Cabello gris perle avec des broderies et touches de couleurs lui dessine une très jolie silhouette, de sa taille joliment soulignée au collier qui embrasse le cou. Un look très tout à fait réussi.»

