Douze nouveaux « vélos-pupitres » à la Commission scolaire du Lac-Témiscamingue

Au Témiscamingue, le comité de l'Automne en mouvement et de la Grande Marche Pierre Lavoie va remettre 12 pédaliers de type « vélo-pupitre » aux écoles primaires de la Commission scolaire du Lac-Témiscamingue. Chacune des 12 écoles de la région recevra un pédalier placé sous les pupitres des élèves qu'ils pourront utiliser pour dépenser leur surplus d'énergie.

Un texte de Boualem Hadjouti

Le projet a été mis en place afin d'aider certains enfants qui ont des difficultés d'apprentissage.

« Il y a quand même d'autres moyens de gérer la concentration, l'anxiété, par contre, c'était la première fois qu'on essayait les pédaliers. On en avait acheté deux au départ pour voir qu'est-ce que ça faisait. Rapidement, on avait des enseignants qui disaient que ça faisait vraiment une grosse différence, ça augmentait vraiment l'attention des élèves, leur motivation de venir à l'école puis que ça améliorait leur travail en classe en si peu de temps. Alors c'est là que ça a confirmé notre idée de munir les écoles primaires de pédaliers », explique Manon Gauthier, du comité Automne en mouvement.

Le projet qui a coûté plus de 3000 $ a été rendu possible grâce à l'argent amassé lors de la troisième édition de l'Automne en mouvement, organisée en octobre dernier, et à l'apport de plusieurs organismes de l'Abitibi-Témiscamingue.





