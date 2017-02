ADVERTISEMENT

OTTAWA - Guy Caron renonce à son rôle de critique en matière de Finances pour le NPD, en attendant d’annoncer ses couleurs pour la course à la direction du NPD d’ici la fin du mois.

Le député de Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques en a fait l’annonce dimanche matin, sur les réseaux sociaux, quelques heures avant que son collègue Peter Julian devienne le premier candidat officiel à la chefferie du NPD.

« À l’approche du dépôt du prochain budget fédéral, je considère important que mes collègues du caucus puissent compter sur un porte-parole en matière de Finances à temps plein afin de talonner le gouvernement par rapport à ses engagements envers les Canadiens de tous horizons », écrit-il pour justifier sa décision.

« C’est pourquoi j’ai décidé de renoncer à mes fonctions de porte-parole du NPD en matière de Finances, et de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, ainsi que mon rôle de porte-parole adjoint de Pêches, océans et garde côtière, afin de me concentrer sur une décision importante concernant la course à la direction de notre parti. »

« Les appuis continuent d’être très encourageants, et j’ai bien hâte de vous annoncer, d’ici la fin du mois, les fruits de ma réflexion. »

En entrevue avec le Huffington Post Québec, à la fin janvier, Guy Caron s’était dit encouragé par ses consultations qui ont donné une réponse « très satisfaisante » jusqu’à présent.

Mais tous ses efforts étaient consacrés pour faire adopter son projet de loi privé pour faciliter les transferts d’entreprises familiales, qui a été battu en deuxième lecture à la Chambre des communes, le 8 février.

« Les gens semblent vraiment intéressés par la vision que je veux mettre de l’avant pour une course, alors en termes de chercher des appuis, en termes de bâtir une équipe, ça va très bien pour l’instant », avait-il indiqué.

Guy Caron disait aussi qu’il voulait s’assurer d’avoir une « équipe compétente » derrière lui et suffisamment de fonds pour compléter la course à la direction, avant de confirmer sa candidature.



Selon les informations du National Post, le député Alexandre Boulerice prendra le rôle de porte-parole en matière de Finances au NPD. Quelques autres changements seraient à prévoir dans le cabinet fantôme de la deuxième opposition officielle et seront annoncés lundi matin.

Le premier débat entre les candidats à la direction du NPD aura lieu le 12 mars.