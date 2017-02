ADVERTISEMENT

Beyoncé a offert un drôle de numéro aux Grammy Awards, sur le thème de la maternité. Présentée par sa propre mère, la star a fait honneur à sa fille et à ses jumeaux à venir sur la scène... et ça n'a pas nécessairement fait l'unanimité.

En accumulant les symboles de maternité, carrément représentée en déesse, Beyoncé a-t-elle repoussé les limites de la performance ou... est-elle allée trop loin?

Si plusieurs ont adoré...

Pregnant AF!!!! And still an outstanding performance 🙌🏾🙌🏾🙌🏾. Y'all still think @Beyonce isn't carrying #Grammys — Jada Jefferson (@JadaJae21) February 13, 2017

Très enceinte et quand même extraordinaire!

These visuals are giving me life #beyoncé — Common White Girl (@girlposts) February 13, 2017

Ce spectacle me redonne la vie!

I started this Beyoncé performance over to see it again and it's not even over yet. She's incredible 🙌🏾 — Alina (@alina_mareste) February 13, 2017

Je regarde à nouveau sa performance sans arrêt!

Beyoncé's performance literally gave me goosebumps — Eliana (@elianamiano) February 13, 2017

La performance de Beyoncé m'a donné des frissons!

Certains ont trouvé que Beyoncé poussait la note un peu loin!

BEYONCÉ IS THE WORST!!!!! #GRAMMYs — Dave Portnoy (@stoolpresidente) February 13, 2017

BEYONCÉ EST LA PIRE!!!!!!

Am I the only one annoyed by the fact that every time Beyoncé performs at an award show it turns into a Beyoncé concert? Like stop. — jessica♡ (@_jesssicamarie) February 13, 2017

Est-ce que je suis la seule agacée par le fait que chaque fois que Beyoncé chante, ça devient un concert de Beyoncé? Juste, arrête.

I like Beyoncé and everything but will never understand why people worship this woman and the fact that she's having twins... — Ronaldo (@rondom92) February 13, 2017

J'aime Beyoncé et tout, mais je ne comprendrai jamais pourquoi les gens adulent cette femme et le fait qu'elle aille des jumeaux...

Oh my god Beyoncé's performance was the worst thing I've ever witnessed in my entire life — not lane (@LaneOlder) February 13, 2017