«La La Land» domine les Bafta mais «Arrival» obtient une récompense

Présage du prochain gala des Oscars ? La comédie musiciale "La La Land" a dominé la cérémonie des British Academy Film Awards, mais l'équipe du film de science-fiction du cinéaste québécois Denis Villeneuve _ "Arrival" _ ne reviendra pas bredouille.

Grand favori de la course aux oscars, "La La Land" a remporté cinq prix: meilleur film, meilleure actrice (Emma Rose), meilleur réalisateur (Damien Chazelle), meilleure photographie (Linus Sandgren) et meilleure musique (Justin Hurwitz).

Candidat dans neuf catégories, le film Arrival a dû se contenter d'un seul Bafta. Le trio québécois Claude La Haye, Bernard Gariépy Strobl et Sylvain Bellemare a été récompensé dans la catégorie meilleur son.

Le Bafta du meilleur acteur a été décerné à un autre favori de la course à l'oscar, Casey Affleck (Manchester by the Sea).

Le prix du meilleur film britannique a été remis à "I, Daniel Blake" du réalisateur Ken Loach. Ce film avait obtenu la Palme d'or au Festival de Cannes en mai.

