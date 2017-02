Le Canadien The Weeknd sur scène avec Daft Punk aux 59es Grammy

ADVERTISEMENT

Les remises de prix et les prestations, dont celle du Canadien The Weeknd, se succèdent à un rythme effréné ce soir à la cérémonie des Grammy, qui se tient à Los Angeles.

La soirée a pris son envol avec Adele, qui a interprété son grand succès international, Hello. Cette pièce est d’ailleurs en lice pour le Grammy de la chanson de l’année.

Le Canadien The Weeknd a suivi quelques minutes plus tard avec son succès I Feel it Coming, accompagné du duo français Daft Punk. Une prestation unique remplie de soul, bonifiée par la présence sur scène des Daft Punk casqués, comme d’habitude, mais cette fois, portant une cape à la Darth Vador.

David Bowie a remporté à titre posthume le Grammy de la meilleure chanson rock pour Blackstar. Avant le gala, le Britannique décédé le 10 janvier 2016 a remporté quatre Grammy pour son disque Blackstar, soit celui de l’album de musique alternative, du coffret d'enregistrements, de la prestation rock et de l’ingénierie d’album. En carrière, David Bowie n’a reçu qu’un seul prix Grammy.

Le premier prix de la soirée, celui du meilleur nouvel artiste, a été remis à Chance the Rapper. Ce nouveau venu de l’industrie est d’ailleurs en lice dans six autres catégories ce soir. Chance the Rapper profite d’une nouvelle politique aux Grammy. Les chansons diffusées uniquement en continu sont prises en compte dans les catégories. Son disque Coloring Book a été lancé sur Apple Music en mai, puis sur Spotify et d’autres services par la suite.

Un duel?

Beyoncé domine avec neuf nominations, Drake, Rihanna et Kanye West suivent avec huit mentions chacun.

La Britannique Adele a obtenu pour sa part cinq nominations, dont trois dans les plus importantes catégories (album de l'année, enregistrement de l'année et chanson de l'année), tout comme Beyoncé.

En carrière, Beyoncé a mis la main sur 20 Grammy, mais les convoitées catégories album et enregistrement de l’année lui ont échappé jusqu’ici.

Quant à Adele, son disque 25 est celui qui s’est le plus vendu dans le monde ces 10 dernières années.

Le gala est animé pour la première fois par James Corden, du Late Late Show. Il s'est également fait connaître avec le segment Carpool karaoke, dans lequel il effectue une promenade en voiture avec une vedette.

À l'image du gala des Golden Globes en janvier dernier, la soirée risque d’être le théâtre de critiques contre les politiques du président américain Donald Trump.

Plusieurs artistes de renom ont publiquement dénoncé Donald Trump durant la campagne électorale et depuis son accession à la présidence.

Parmi les artistes qui pousseront la note lors de la soirée figurent le duo improbable Metallica et Lady Gaga, et John Legend.