Le président Donald Trump a répété ses allégations non fondées de fraude électorale lors d'un événement avec des sénateurs, arguant que lui et l'ancienne sénatrice républicaine, Kelly Ayotte, auraient remporté le New Hampshire si des électeurs d'ailleurs n'avaient pas été transportés par autobus dans l'État.

Un représentant républicain qui a eu connaissance des propos de M. Trump lors de ce dîner, qui avait lieu jeudi, a rapporté ses commentaires. Cette source a requis l'anonymat puisqu'il s'agissait d'une rencontre privée.

Il n'existe aucune preuve selon laquelle des personnes auraient été transportées illégalement d'un autre État pour aller voter au New Hampshire.

Mme Ayotte était présente pour la rencontre avec un groupe bipartisan de dix sénateurs parce qu'elle travaille maintenant avec le juge Neil Gorsuch, le candidat à la Cour suprême de Donald Trump.

L'événement de jeudi portait notamment sur la nomination du juge Gorsuch alors que M.Trump cherche à recevoir l'appui de huit démocrates pour éviter de se heurter à des obstacles procéduraux au Sénat.

La sénatrice démocrate du New Hampshire, Jeanne Shaheen, a déploré les allégations de M. Trump, qui sont "absolument sans fondement", a-t-elle dit par voie de communiqué.

Mme Shaheen a invité les républicains du New Hamsphire à s'élever contre le président et à défendre le système électoral de l'État.

Les commentaires de Donald Trump avaient d'abord été rapportés par le site Politico.

Vendredi dernier, Ellen Weintraub, de la Commission électorale fédérale, a demandé à M.Trump de "partager immédiatement ses preuves avec le public" pour appuyer ses "accusations extraordinairement sérieuses et spécifiques".

