Vous avez toujours rêvé d'avoir les cheveux phosphorescents? Les États-Unis l'ont fait. La tendance capillaire qui passionne internet, c'est le "Phoenix Neon Glowing Hair", ou les chevelures multicolores qui brillent dans le noir.

Après les couleurs métalliques et les "tie and dye" arc-en-ciel, les nuances fluorescentes sont encore une création du célèbre coiffeur coloriste hollywoodien, Guy Tang. Le nom de son nouveau mouvement fait référence au phoenix, le mythique oiseau qui renaît de ses cendres, car le résultat est aussi étincelant que des flammes. Parfait pour se faire remarquer en soirée, peut-être moins pour dormir...

Dans un tutoriel YouTube, publié en novembre 2016 et qui compte déjà plus d'1,4 million de vues, Guy Tang dévoile le processus de coloration des cheveux de la jeune Angelica Salek. Étape par étape, le spécialiste donne ses petites astuces pour ne pas faire de bêtise à la maison. Par exemple, il est grandement conseillé de se décolorer les cheveux avant de les teindre pour un effet plus perceptible. Le but: être aussi blonde que possible avant de se lancer dans le néon.

I can't sleep at night because it's too bright 🔥 @hairbesties_ Have you seen the Phoenix Neon Glowing Hair video on my YouTube channel? Link on my bio #Neonmania #NeonHairBattle @kenraprofessional @arianasin @angelicasalek Une photo publiée par Guy Tang® (@guy_tang) le 10 Nov. 2016 à 22h01 PST

Orange, rouge, et jaune, ou bleu, vert, et violet, le rendu est dans tous les cas éblouissant, mais parfois difficile à assumer.

Malgré tout, si certains souhaitent une chevelure phosphorescente, les couleurs sont disponibles sur internet chez le fournisseur professionnel Kenra. La tendance est déjà en plein essor sur les réseaux sociaux où les filles s'affichent, pour une fois, dans le noir.

Bob n Glow ✨Black light fun with Kenra Neons Une vidéo publiée par Hair Makeup And Tatt🖤🖤s👩🏻‍🎤 (@hair._.makeup._.bee) le 28 Janv. 2017 à 14h23 PST

Adorando esse cabelo ❤ #neonhair #neon #glowinghair #glow #coloredhair #blacklight #cabelocolorido #cabeloneon #neonlights Une vidéo publiée par Julia Geron (@juugeron) le 19 Janv. 2017 à 8h51 PST

💕💚💥💚💕 Une photo publiée par 💜 Mishele DiMaria 💜 Hair Art 💜 (@misheledimariadesigns) le 26 Janv. 2017 à 15h14 PST

Attention, la coloration n'est pas éphémère et dure autant que n'importe quelle autre. Toutefois, comme peut en attester Angelica qui a retrouvé son blond naturel, ça n'est pas irréversible.

💣 Une photo publiée par Angelica Salek (@angelicasalek) le 5 Févr. 2017 à 19h46 PST