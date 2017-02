De l’Everest au Bora Parc Plus grand centre touristique quatre saisons de l'Est du Canada, le Village Vacances Valcartier est l’endroit par excellence pour s’initier aux plaisirs de l’hiver. Les plus téméraires dévaleront sur une chambre à air l’Everest, qui est la plus haute glissade d’accélération en Amérique. Tandis que toute la famille pourra essayer les 35 glissades, dont le rafting sur neige et la Tornade. Le temps est trop glacial pour mettre le nez dehors? Optez pour le Bora Parc, le tout nouveau parc aquatique intérieur. Enfilez votre maillot! Êtes-vous plus du type Everest ou glissade tropicale? www.valcartier.com

Une glissade centenaire au cœur de la ville C’est parti pour un 133e hiver pour les glissoires de la terrasse Dufferin. Ces glissades plus que centenaires font toujours le plaisir des touristes et des familles de la région. Mais attachez votre tuque! Assis sur une traîne sauvage en bois, vous pourrez atteindre une vitesse allant jusqu’à 80 km/heure! www.au1884.ca

Du patin urbain Ça patine en ville! Dès les premiers flocons, la célèbre patinoire de la place d’Youville est la première de la région à accueillir les patineurs. On aime aussi cumuler les tours de l’anneau de glace des plaines d’Abraham, voisin du Musée national des beaux-arts du Québec. On pourra ainsi se réchauffer après le patinage en visitant le pavillon Pierre Lassonde.

Une via ferrata hivernale La via ferrata est une activité relativement nouvelle au Québec. Cette randonnée sur parois rocheuses attire les amateurs de sensations fortes, tout en étant très sécuritaire avec ses prises métalliques et son câble d’acier. Depuis l’hiver dernier, une nouvelle expérience est offerte au Canyon Sainte-Anne. Le site possède la première via ferrata hivernale au Québec. Les randonnées à flanc de falaise offrent une vue imprenable sur la chute et la rivière Sainte-Anne. www.canyonsa.qc.ca/experiences/tyrolienne-via-ferrata

Du vélo dans la neige Sportifs et cyclistes, faites l’essai du «fatbike», le nouveau sport hivernal qui fait sensation. Et les sites sont nombreux à accueillir ce nouveau vélo à Québec. Vous pourrez cet hiver arpenter les sentiers du Mont-Sainte-Anne ou encore du Parc national de la Jacques-Cartier, ce dernier étant nouvellement aménagé pour cette activité. Ça roule cet hiver! www.mont-sainte-anne.com www.sepaq.com/pq/jac

Dormir dehors Dormir dans un endroit inusité est une expérience en soi. Encore plus lorsque le mercure frôle les -20 degrés. L’expérience ultime se vit certainement à l’Hôtel de glace, qui est désormais construit au Village Vacances Valcartier. Cette œuvre d’art éphémère offre une expérience nordique unique à vivre au moins une fois dans sa vie. Et même quand le temps est glacial, la température intérieure avoisine les -3 et -5 degrés. Les nuitées sont disponibles dès le 4 janvier, mais la bonne nouvelle, c’est qu’on pourra le visiter entre Noël et le Jour de l’an. Vous êtes un peu frileux? Optez pour la yourte, à mi-chemin entre le refuge et le camping hivernal. Une expérience qui se vit à l’année dans la Vallée de la Jacques-Cartier. www.hoteldeglace-canada.com www.sepaq.com/pq/jac

Le paradis du ski La région de Québec est pour plusieurs le paradis des sports de glisse en famille, dénombrant plusieurs stations et centres de ski à proximité, faciles d’accès et adaptés à tous les niveaux. Pour le ski en famille, on va au centre de ski Le Relais, à Lac-Beauport, pour essayer l’Hexago : le tout nouveau télésiège débrayable à six places, qui est deux fois plus rapide! www.skilerelais.com

Sillonner les sentiers urbains Vous préférez le ski de fond? De la Pointe-aux-Lièvres à la Base de plein-air de Sainte-Foy, en passant par le Domaine de Maizerets, les différents sites de plein air de Québec offrent plus de 150 kilomètres skiables, dont plusieurs sont accessibles gratuitement. En plus d’une centaine de kilomètres dédiés à la raquette. L’incontournable : les plaines d’Abraham avec un circuit de plus de dix kilomètres de ski de fond, dont quatre sentiers de ski classique et quatre autres pour le ski de pas de patin.

Une saucette dans la rivière Envie de relaxer? Plusieurs spas nordiques de la région proposent la thermothérapie. Les plus courageux plongeront dans l’eau glaciale de la rivière Jacques-Cartier, au spa Le Nordique, ou encore dans la rivière Jaune, au Sibéria Station Spa. Les citadins opteront pour la chute nordique, située au 17e étage du SkySpa, sur le boulevard Laurier. www.spastoneham.com www.siberiastationspa.com www.skyspa.ca/skyspa-quebec