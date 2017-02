Le juge préféré d'Internet annule une amende injuste de manière hilarante

ADVERTISEMENT

Sur Internet, il y a des chats, des gifs... et le juge Caprio. En quelques semaines, l'homme est devenu l'une des nouvelles coqueluches de YouTube et de Reddit, la plateforme de partage de contenus. Vedette de l'émission de télé judiciaire "Caught in Providence", diffusée sur ABC et dans laquelle on le suit en train juger des affaires de stationnement, d'excès de vitesse et autre délits mineurs, il s'impose désormais aussi sur d'autres écrans.

Car il faut dire que le juge Caprio sait mettre les formes, y compris quand il juge les affaires les plus cocasses. Rien qu'au cours de la dernière émission, il a par exemple invité la Miss de l'État de Rhode Island -dans laquelle se trouve la ville de Providence où il exerce- à juger une affaire ou demandé à un enfant de l'assistance son verdict pour une affaire de stationnement interdit.

Mais comme le montre notre vidéo en tête d'article, le fait d'armes qui a passionné des centaines de milliers d'internautes est tout autre. En effet, Frank Caprio a dû trancher le cas terrible d'une contravention donnée à 9h59 et 58 secondes dans une rue où le stationnement n'était autorisé qu'à partir de 10h. Et forcément, il l'a fait avec brio et beaucoup d'humour...