Pouvoir se toucher, même à des kilomètres de distance

Juste à temps pour la Saint-Valentin : l'Université Simon Fraser (SFU) en Colombie-Britannique annonce avoir mis au point une technologie permettant à deux personnes physiquement séparées de ressentir la présence de l'autre par le toucher.

Les couples engagés dans une relation à distance peuvent désormais se promener, regarder un film ensemble et même faire un massage grâce à l’invention conçue au laboratoire de Carman Neustaedter à SFU.

Baptisée Flex-N-Feel, cette technologie, encore au stade de prototype, se présente sous forme de gants : lorsqu’un doigt fait une microflexion dans un gant, l’action est transmise par WiFi au partenaire portant l’autre gant. Les capteurs sensoriels disposés stratégiquement sur les gants permettent à celui qui les porte de ressentir très précisément le mouvement.

« Il s’agit de se sentir connectés, explique le professeur. Les utilisateurs peuvent faire des gestes intimes comme toucher le visage, se prendre la main ou encore donner un câlin. »

Vidéo de présentation des gants Flex-N-Feel (en anglais seulement):

Voir à travers les yeux de l'autre

Carman Neustaedter et son équipe travaillent également à la conception d’autres technologies de partage d’expérience, dont un système de visioconférence en réalité augmentée qui permettrait de voir à travers les yeux de l’autre en direct. La robotique est également une piste explorée par ces mêmes chercheurs.

« Les relations à distance sont de plus en plus courantes de nos jours. Mais la distance ne doit pas pour autant signifier que l’on doive manquer d’une présence physique à la maison et d’avoir un espace partagé avec quelqu’un », estime Carman Neustaedter qui compte bien dynamiter les frontières et les barrières physiques grâce à la technologie.





