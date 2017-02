Véronic DiCaire, Half Moon Run et Bruno Pelletier à l'OSM Pop

ADVERTISEMENT

L’Orchestre symphonique de Montréal a dévoilé jeudi les noms des artistes qui feront partie de la saison 2017-2018 de la série OSM Pop. Véronic DiCaire, Half Moon Run et Bruno Pelletier se partageront la scène de la Maison symphonique avec le grand ensemble orchestral dirigé par Simon Leclerc.



Les 26 et 27 septembre prochain, le quatuor anglo-montréalais Half Moon Run ouvrira le bal pour un spectacle sans batterie. Ils tentent pour la première fois le mode symphonique. Toute une gageure pour les jeunes membres du groupe indie rock qui ont lancé en octobre dernier leur deuxième album Sun Leads Me On.



Pour sa troisième participation avec l’OSM, l'habitué Bruno Pelletier aura droit à une carte blanche les 27 et 28 février 2018. Ainsi, l’artiste invitera ses amis pour interpréter les morceaux de son répertoire. On compte entre autres sur les présences de Marc Hervieux, Sylvain Cossette, Jonas et la pianiste Julie Lamontagne.



Véronic DiCaire fermera la marche les 1er et 2 mai 2018 avec un concert encore en gestation. L’imitatrice présentement en tournée en France a toutefois confié via FaceTime qu’elle aimerait cette fois imaginer les grandes voix féminines de la chanson à travers «différents univers musicaux».

