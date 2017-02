Découvrez les deux nouvelles collections hautes en couleur d'Ikea

ADVERTISEMENT

Que vous souhaitiez rajeunir votre décor lors de votre grand ménage de printemps ou que vous soyez sur le point d’emménager dans votre premier appartement, il est évident que le géant suédois Ikea vise une clientèle assez jeune avec ses deux nouvelles collections.

Les collections SPRIDD (élaborée en collaboration avec le designer britanique Kit Neale) et PS 2017 misent respectivement sur des couleurs éclatées et des motifs kaléidoscopiques et des touches vintages et industrielles qui se fonderaient naturellement au décor des lofts les plus tendances.

Découvrez les collections SPRIDD et PS 2017 d'Ikea dans la galerie ci-dessous :