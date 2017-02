Selon la pensée antique, faire de l'exercice l'estomac vide permet de brûler plus de calories. Je suis plutôt d'avis qu'il faut donner du carburant à son corps avant de le pousser dans ses derniers retranchements. Votre corps a besoin de glucose en plus des réserves de gras dans lesquelles il va puiser. Si vous n'avez pas de glucose à disposition, votre corps peut manger ses propres tissus musculaires pour obtenir du gllycocène en guise de carburant. De faibles taux de glucose provoquent aussi fatigue et léthargie Je suggère de manger quelque chose 45 minutes à une heure avant l'exercice: du yogourt 0%, une banane ou des tranches de pommes recouvertes de beurre d'amande.