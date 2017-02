ADVERTISEMENT

Le Québec demeurera une terre d’accueil, malgré les événements ailleurs dans le monde, affirme le premier ministre du Québec, Philipe Couillard. Les nouveaux arrivants auront « une occasion de faire une belle vie ici et de contribuer à la société ».

Le premier ministre a tenu ces propos alors qu’il était questionné sur le sort des sans-papiers au Québec, lors d’une rencontre avec la communauté hispanique de Montréal, vendredi matin.

Philippe Couillard a également confié avoir donné le mandat au ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, afin que les enfants issues de familles qui vivent dans la clandestinité puissent fréquenter l’école. « Pour l’éducation, spécifiquement, je sais que M. Proulx est en train de regarder ça, dit-il. Parce que laisser un enfant sans éducation pour cette raison, ça ne nous paraît pas acceptable.»

Près de deux semaines après l’attentat contre une mosquée de Québec qui a fait six morts et de nombreux blessés, Philippe Couillard reconnaît que le racisme existe au Québec, comme ailleurs. « Chez nous ça existe le racisme, ça existe la xénophobie, dit-il, que ce soit l’islamophobie ou d’autres types d’attitudes. Il faut le reconnaître puis lutter fermement, de façon positive. »

Il dénonce toutefois une lettre ouverte parue dans le Washington Post qui affirme que le Québec est la province la plus raciste du Canada. « On va le dénoncer, on va écrire une lettre au Washington Post, pour dire ‘‘franchement, mettez un peu de perspective’’, souligne-t-il. Au contraire le Québec, globalement, on l’a vu, même dans les tragédies des derniers jours, on l’a vu à quel point les gens sont ouverts et veulent accueillir. »

Surtout que le taux de chômage en baisse au Québec risque de créer une demande pour des travailleurs étrangers. Vendredi, on apprenait que le taux de chômage a reculé à 6,2% dans la province. « C’est une très bonne nouvelle, dit Philippe Couillard, mais à la fois une nouvelle qui montre qu’on arrive à la pénurie de main-d’œuvre. Et que la pénurie de travailleurs qualifiés au Québec, elle va devenir sérieuse. »

Il affirme que c’est grâce à l’immigration et à l’ouverture du peuple québécois, ainsi qu’à la dénonciation de gestes xénophobes, que le Québec pourra combler ce manque de main-d’œuvre.

« C’est avec de gens comme vous, qui viennent de partout dans le monde, qu’on peut continuer à bâtir le Québec » a-t-il conclu.