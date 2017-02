ADVERTISEMENT

Des ambulanciers de Québec ont déclenché une grève de 24 heures, vendredi à 0 h 01. Sans convention collective depuis deux ans, ils réclament de meilleures conditions salariales et un meilleur régime de retraite. Malgré leur débrayage, ils assureront les services essentiels pour la population.

Les 330 ambulanciers affiliés à la CSN à Québec se joignent donc au mouvement amorcé, plus tôt ce mois-ci, par leurs collègues d’autres régions du Québec.

« La convention est échue depuis le 31 mars 2015 et on ne sent pas de volonté de la part du ministre de la Santé », affirme Ann Gingras, présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches à la CSN.

La centrale syndicale tient toutefois à rassurer la population : la journée de grève à Québec n’aura pas de conséquences sur la sécurité des gens.

Ailleurs dans la province, leurs collègues ont plutôt fait des moyens de pression administratifs : refus de laver les véhicules, refus de remplir les inventaires de matériel médical, refus d’encadrer des stagiaires, etc.

Les ambulanciers dénoncent le fait que le ministère de la Santé du Québec se soit retiré des discussions portant sur le renouvellement de leur contrat de travail. Ils craignent que cela donne trop de pouvoir à leurs employeurs, c’est-à-dire les entreprises ambulancières.

Des représentants syndicaux feront le point sur cette journée de grève à 8 h ce matin.

