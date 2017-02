Galchenyuk aide le Canadien à se sauver avec une victoire

ADVERTISEMENT

Ça n'aura pas été de la façon la plus élégante, mais le Canadien de Montréal a mis fin à sa séquence de quatre revers en battant les Coyotes de l'Arizona 5-4 en prolongation, jeudi soir.

Alex Galchenyuk a joué les héros lorsqu'il a accepté la remise de Max Pacioretty avant de surprendre le gardien Mike Smith d'un bon tir des poignets, à 2:13 de la période de prolongation.

Pacioretty a amassé deux buts, dont son 200e en carrière dans la LNH, et deux aides lors de ce duel. Andrei Markov a obtenu un but et une mention d'assistance et Alexander Radulov a inscrit l'autre but du Canadien (31-17-8). Jeff Petry et Phillip Danault ont quant à eux préparé deux filets des siens.

"Max a été un vrai leader et un vrai capitaine et il faut le souligner, a insisté l'entraîneur-chef Michel Therrien. Il a pris les choses en mains et il a joué un fort match."

La recrue Christian Dvorak a fait bouger les cordages à deux reprises pour les Coyotes (17-28-7). Max Domi, qui s'est aussi fait complice d'un filet des siens, et Alex Goligoski ont également touché la cible.

Carey Price n'a pas connu un match facile devant le filet du Tricolore, mais il a tout de même signé une 24e victoire cette saison grâce à 21 arrêts. En neuf départs en carrière contre les Coyotes, Price n'a toujours pas perdu.

Smith a réalisé quelques beaux arrêts pendant la partie, mais ses 35 arrêts n'auront pas été suffisants pour permettre à son équipe de remporter un deuxième match consécutif.

"Pendant une partie de la deuxième période, nous avons manqué de discipline, mais nos joueurs étaient prêts et ils ont joué un gros match, a affirmé Therrien. Il fallait connaître un bon début et ce fut le cas."

Le Canadien reprendra le collier samedi soir, au Centre Bell, contre les Blues de St. Louis.

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter