Une étude menée à l'Université de Waterloo, en Ontario, signale qu'en raison d'une trop forte consommation de boissons sucrées, les Canadiens risquent des conséquences dévastatrices pour leur santé.

L'étude prévoit que d'ici 25 ans, ces boissons devraient provoquer des maladies entraînant plus de 63 000 décès et coûter plus de 50 milliards $ au système de santé.

La recherche estime que la consommation de boissons sucrées au Canada sera liée à plus de 3 millions de cas d'obésité, à près de 1 million de cas de diabète de type 2, à près de 300 000 cas de cardiopathie ischémique, à plus de 100 000 cas de cancer et à près de 40 000 accidents vasculaires cérébraux (AVC).

En 2015, les Canadiens ont acheté en moyenne 444 millilitres de boissons sucrées chacun, par jour. Cette consommation était de 578 millilitres chez les jeunes, ce qui représente jusqu'à 16 cuillères à thé de sucre, une quantité qui dépasse largement l'apport maximal quotidien recommandé.

Les chercheurs constatent que les ventes de boissons gazeuses ont diminué au cours des dernières années, mais qu'il y a eu forte augmentation des ventes de produits sucrés tels les boissons énergisantes, les cafés et thés sucrés, les eaux aromatisées, les yogourts à boire et les boissons pour sportifs.





Voici une comparaison entre l'ancien et le nouveau tableau de la valeur nutritive canadien.

Voici l'évaluation de la consommation de sucre en Angleterre et aux États-Unis.

Les boissons sucrées sont la principales source de sucres libres chez les jeunes de 9 à 18 ans. En Amérique du Nord, elles sont surtout sucrées au sirop de glucose-fructose (high fructose corn syrup)

La grande différence entre le métabolisme du glucose et du fructose est ce dernier n'a pas besoin d'insuline. Il passe directement au foie. En excès, il a donc tendance à se transformer plus rapidement en gras.

En excès, le sucre oeut contribuer en développement du diabète de type 2.

Toujours en excès, le sucre peut contribuer au développement demaladies du coeurs et de l'hypertension artérielle.

La journaliste Catherine Lefebvre partage ses réflexions et des faits sur le sucre dans le livre Sucre, vérités et conséquences. Sucre, vérités et conséquences, aux Éditions Édito, 26,95 $





