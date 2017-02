Un avion s'est écrasé au cours de la nuit près de Brunkild, au Manitoba, à 45 km au sud-ouest de Winnipeg.

Le Bureau de la sécurité dans les transports du Canada a dépêché des enquêteurs sur place sans donner davantage de détails sur l'état des personnes qui se trouvaient à bord de l'appareil.

Selon certains médias, il pourrait y avoir trois décès.

#BREAKING 3 people dead after plane crash near Sanford -15km SW of #Winnipeg. @JoshRCrabb en route and will have the latest @CTVMorningWPG

— Rahim Ladhani (@RLadhaniCTV) 10 février 2017