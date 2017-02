Course au PQ: PKP pourrait payer une amende salée

ADVERTISEMENT

L'ancien chef du Parti québécois Pierre Karl Péladeau n'a plus l'intention, selon nos informations, de solliciter des dons pour rembourser la dette de sa course à la direction du parti. Il attendra la fin du délai légal et assumera les amendes qui en découleront.

Un texte de Mathieu Dion, correspondant parlementaire à Québec

La dette de l'homme d'affaires contractée pendant la campagne en 2015 s'élève à plus de 130 000 $ d'après son plus récent rapport financier remis au Directeur général des élections du Québec (DGEQ). Cette dette ne cesse d'augmenter en raison des intérêts qui s'accumulent et parce que les dons sont presque inexistants.

Normalement, en vertu de la Loi électorale, un candidat à la direction d'un parti politique doit recueillir des dons – 500 $ maximum par personne – pour rembourser une dette à ses créanciers en toute légalité. Dans le cas de Pierre Karl Péladeau, il a jusqu'au mois de mai 2018 pour effectuer le remboursement avec des contributions de partisans.

Comme Pierre Karl Péladeau n'est plus en politique, amasser suffisamment de dons pour payer son dû est devenu une mission très complexe. Depuis sa démission comme chef du Parti québécois, d'après les informations disponibles, il a seulement recueilli trois dons totalisant un peu plus de 600 $.

Multimillionnaire, M. Péladeau pourrait néanmoins rembourser cette dette sans trop de conséquences financières pour lui. Par contre, il ne pourra le faire légalement étant donné qu'il renonce à solliciter des dons.

Deux options s'offrent maintenant à lui.

Deux possibilités

S'il choisit de rembourser maintenant ses créanciers avec son propre argent, il commet une infraction à la Loi électorale, car il s'agirait d'une contribution illégale. De manière générale, une telle manœuvre dite frauduleuse pourrait lui faire perdre pour cinq ans le droit de voter, de se présenter à une élection et de faire du travail partisan.

Toujours selon nos informations, Pierre Karl Péladeau se tournera plutôt vers la seconde option. À partir de mai 2018, la dette sera considérée comme une contribution illégale en vertu de la loi. L'ancien chef péquiste choisira alors d’acquitter sa dette auprès de ses créanciers et sera passible d'une amende pouvant varier de 5000 à 20 000 $.

Le DGEQ peut également demander à un juge de lui imposer une pénalité supplémentaire « d'un montant équivalent, dit la loi, au double de la contribution illégale pour laquelle la personne est déclarée coupable ».

En plus du remboursement de son emprunt, en tenant compte de la situation actuelle, le montant total à débourser en pénalités pourrait donc s'élever à près de 300 000 $. Cette situation demeure, bien entendu, hypothétique. Les sommes des amendes seraient payées au ministère des Finances.

Des discussions sont en cours entre le représentant financier de Pierre Karl Péladeau et le DGEQ. Une chose est certaine : PKP s'engage à payer sa dette ainsi que les amendes.

Quant à ce que fera le DGEQ, « le tout va être analysé par le service juridique au moment opportun », a déclaré la porte-parole Alexandra Reny.

Qu'en est-il de Philippe Couillard?

Le premier ministre traînait une dette de près de 75 000 $ après sa course à la direction du Parti libéral du Québec en 2013. Elle a été remboursée en moins de six mois avec du financement populaire.

Voir aussi:





Close  Les citations politiques de l'année 2016 sur  

Ni le bouton à quatre trous.

A-t-il voulu dire la «prérogative» ou le «purgatoire»? Un peu des deux?

Oui, mais ça signifie aussi qu'un enfant conçu par fécondation in vitro coûte deux fois plus cher aux parents...

On dit même qu'elle serait la REINE de l'endroit...

Le conseil de la ministre de la Condition féminine aux jeunes femmes est le suivant: «Tu veux prendre ta place? Faire ton chemin? Let's go, vas-y!».

Sylvain Gaudreault n'aime vraiment pas les pipelines...

Au mois de février, les esprits se sont échauffés au Salon bleu entre Bernard Drainville et Jean-Marc Fournier. Assis aux côtés de Bernard Drainville, le chef péquiste a alors lancé cette pointe pour rappeler l'emploi passé du leader parlementaire chez SNC-Lavalin, qui oeuvrait en Libye.

Le ministre de la Santé n'a pas apprécié d'être comparé au célèbre personnage de Molière par Pierre Karl Péladeau.

Un petit lapsus de Bernard Drainville, candidat défait à la chefferie du PQ.

Sam Hamad s'expliquant sur les allégations de trafic d'influence.



L'ex-premier ministre commentant l'arrestation de Nathalie Normandeau et les soupçons de trafic d'influence et de financement illégal par Sam Hamad.



Saint-Philippe, priez pour nous.

Le ministre Barrette a invité, à sa façon, Amir Khadir à participer à sa dégustation de repas de CHSLD.

Comme quoi, il faut toujours bien choisir son adverbe...

Non, il ne faut pas...

Le ministre s'est depuis excusé.

Le ministre Barrette tentait de justifier les toilettes à la serviette dans les CHSLD.

Après avoir remis un rapport du MTQ tronqué aux élus, le ministre des Transports a blâmé... le logiciel Microsoft Word.

Le ministre Coiteux a voulu faire un clin d'oeil à l'homme d'affaires Alexandre Taillefer, impliqué à la fois dans l'industrie du taxi et le milieu culturel.

Une déclaration-choc qui a mené à l'expulsion du député Gerry Sklavounos du caucus libéral.

La ministre Stéphanie Vallée a justifié ainsi le fait que le tchador n'est pas inclus dans son projet de loi sur la neutralité religieuse.

Le premier ministre n'aime vraiment pas les positions de la CAQ en matière d'identité et d'immigration.

Le ministre Laurent Lessard avait tout une analogie pour expliquer le modèle d'affaires d'Uber.

Jean-François Lisée... dont la maison vaut 1 million$. Quand on vit dans une maison de verre, vaut mieux ne pas lancer des roches.

Au lendemain de l'élection de Donald Trump, le chef de la CAQ a adopté un discours anti-élite. Pourtant, il est lui-même un homme d'affaires à succès et siège à l'Assemblée nationale depuis près de deux décennies.

Durant la course à la chefferie du PQ, Jean-François Lisée a évoqué l’idée que des islamistes pourraient cacher des mitraillettes ou des bombes sous leurs burqas.

Le péquiste Maka Kotto n'a pas apprécié les sorties de Jean-François Lisée sur les questions identitaires durant la course à la chefferie.

C'est sur ces mots que PKP a annoncé qu'il quittait la tête du PQ.

Voilà qui est mieux...

Pour souligner le départ du chef intérimaire Sylvain Gaudreault, à la veille de l'élection du nouveau chef péquiste, Philippe Couillard s'est essayé à la poésie au Salon bleu.

Devant le tollé soulevé par sa déclaration voulant qu'elle ne soit pas féministe, la ministre de la Condition féminine a rectifié le tir..  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée





