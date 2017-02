ADVERTISEMENT

Une ex-ministre libérale provinciale, un maire d'arrondissement et une professeure et fiscaliste réputée se feront la lutte pour l'investiture libérale dans la circonscription convoitée de Saint-Laurent, bastion libéral de longue date et ancien fief de Stéphane Dion.

Yolande James, ministre libérale sous Jean Charest et collaboratrice à l'émission Les Ex, sur ICI RDI, présentera sa candidature, selon ce que Radio-Canada a appris.

Le temps de terminer sa réflexion à ce sujet, Mme James s'était retirée des Ex, où elle est commentatrice depuis 2014, et avait cessé ses collaborations avec le réseau CBC.

Elle a été ministre de l'Immigration et des Communautés culturelles dans le Cabinet de Jean Charest, d'avril 2007 à août 2010, puis ministre de la Famille de mai 2010 à septembre 2012.

DeSousa dans son arrondissement

Le maire de Saint-Laurent, Alan DeSousa, a quant à lui confirmé sa candidature vendredi après-midi. « Notre prochain député doit vivre dans la circonscription. J'ai une réputation, surtout une expérience concluante et reconnue pour aider les "petits gars". Peut-être c'est parce que je suis un petit gars moi-même et que je fais toutes ces choses et je voudrais apporter cette hargne et énergie à la Chambre des communes », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Élu une première fois au conseil municipal de Saint-Laurent, alors une municipalité indépendante, en 1990, il y a été réélu deux fois avant de devenir maire en 2001, alors que Saint-Laurent était sur le point de devenir un arrondissement de la nouvelle ville fusionnée de Montréal. D'origine pakistanaise, M. DeSousa vit dans Saint-Laurent depuis 44 ans.

« M. Dion laisse un grand vide à remplir. Je crois que je peux faire le travail parce que Saint-Laurent est ma maison et j'ai eu le privilège d'avoir eu la chance de servir les résidents depuis 27 ans », d'ajouter Alan DeSousa.

Sur la scène municipale, il a eu des responsabilités en matière environnementale ainsi qu'en développement économique, en finance et en administration à la Ville de Montréal. Expert en fiscalité, Alan DeSousa avait travaillé comme cadre chez BioChem Pharma avant de se lancer en politique.

Une experte réputée

Marwah Rizqy, professeure à l'Université de Sherbrooke, briguera elle aussi l'investiture libérale dans Saint-Laurent, selon ce que Radio-Canada a appris il y a quelques jours.

Mme Rizqy est réputée pour ses travaux sur les paradis fiscaux. Elle s'est présentée pour le Parti libéral du Canada en 2015 dans Hochelaga. Elle a perdu par 500 voix devant Marjolaine Boutin-Sweet, du Nouveau Parti démocratique.

La circonscription de Saint-Laurent est vacante depuis le départ du député fédéral Stéphane Dion, nommé ambassadeur du Canada en Allemagne après avoir perdu son poste de ministre des Affaires étrangères.