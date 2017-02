Sa vidéo nous fait faire le tour du monde (mais il n'a pas bougé de chez lui)

ADVERTISEMENT

"Voyager, c'est bien utile, ça fait travailler l'imagination. Tout le reste n'est que déception et fatigues. Notre voyage à nous est entièrement imaginaire. Voilà sa force" disait Céline dans son chef d'œuvre "Voyage au bout de la nuit". Ce voyage imaginaire, Matteo Archondis l'a fait, mais version 2017.

La chaîne YouTube de l'utilisateur "ideando" a publié ce 8 février une vidéo qui se présente sous la forme d'un hyperlapse à travers plusieurs villes du monde. Un montage entièrement réalisé à partir de Google Maps qui fête son 13e anniversaire.

En 2 minutes et 30 secondes, la vidéo nous fait voyager dans les rues de Rome, Paris, Londres et à travers certaines contrées inhabitées comme le Groenland ou l'Everest.

Pour réaliser ce travail, l'artiste italien Matteo Archondis a assemblé 3305 images, une par une, pour créer un rendu saisissant de certains des endroits les plus célèbres de la planète. "Au total, ce travail m'a pris 2 semaines. Deux pour les captures d'écran, cinq pour les transformer en vidéo et une semaine pour le montage sonore", a confié l'artiste au HuffPost.

Interrogé sur les motivations d'un tel projet, il répond: "J'adore voyager et découvrir de nouveaux endroits. Google Maps est un outil extrêmement puissant pour voir le monde de la plus simple des manières, sans dépenser de l'argent ou sortir de chez soi. L'idée est de montrer qu'aujourd'hui nous pouvons voyager et découvrir d'autres cultures d'une manière simple et accessible".

Si Matteo Archondis donne à voir la Terre sous une perspective différente, moins matérielle et plus technologique, il termine fataliste: "Voyager dans la vraie vie reste une expérience que la réalité virtuelle ne pourra jamais reproduire".

Voir aussi :