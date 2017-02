La Tesla Model S P100D est maintenant la voiture la plus rapide au monde

ADVERTISEMENT

Grâce à une mise à jour de son logiciel introduite récemment, la Tesla Model S P100D est devenue la voiture de production la plus rapide au monde lors du sprint de 0 à 60 mi/h (97 km/h) avec un temps de seulement 2,275 secondes.

C’est la publication américaine Motor Trend qui a enregistré le chrono record lors d’un récent test d’accélération. De telles performances sont rendues possibles grâce à un mode baptisé Ludicrous+ qui est ajouté avec la nouvelle mise à jour.

En novembre dernier, le fondateur de Tesla Elon Musk avait surnommé cette mise à jour « Easter Egg », et avait alors indiqué qu’un temps de 2,3 secondes pour atteindre 60 mi/h serait possible avec celle-ci. Il semblerait que les résultats surpassent même ceux anticipés par le constructeur.

Une fois activé, le mode en question augmente la température de la batterie en plus de refroidir les deux moteurs électriques ce qui se traduit par des performances en ligne droite si époustouflantes.

Il faut au préalable faire quelques manœuvres afin d’activer la fonction Ludicrous+ et surtout, il ne faut pas l’essayer trop souvent puisque selon Tesla, un usage répété peut entrainer une usure prématurée des freins et de la motorisation.

Mais, pour les quelques fois où son propriétaire voudra s’amuser, la Tesla Model S sera en mesure de devancer à la ligne d’arrivée des modèles comme la Lamborghini Aventador SV, la Porsche 911 Turbo S et la Ferrari F12 TDF sans trop se forcer, à condition que la course ne dépasse pas le quart de mille. Par la suite, les voitures nommées précédemment et bien d'autres modèles commenceront à regagner du terrain.

LIRE AUSSI:

» Des résultats décevants pour la Tesla Model S en matière de sécurité

Voir aussi:

Close  Lucid Motors Air: une rivale de taille pour la Tesla Model S sur  

Le succès de Tesla et de sa Model S ne pouvait faire autrement que de s’attirer des rivaux provenant autant des constructeurs établis que de manufacturiers plus petits et artisanaux. C’est le cas par exemple de Lucid Motors, une entreprise également basée en Californie.

















 Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée





Source: EcoloAuto.com





Abonnez-vous à HuffPost Québec Autos sur Facebook

Suivez HuffPost Québec Autos sur Twitter