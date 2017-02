ADVERTISEMENT

Une puissante tempête hivernale sur le nord-est des États-Unis a entraîné l'annulation de plusieurs vols à l'aéroport international Pierre-Elliott Trudeau de Montréal jeudi.

Certains météorologues croient qu'il pourrait s'agir de la pire tempête de l'hiver.

Le Service national météorologique des États-Unis prévient de la région de Boston recevra entre 30 et 45 centimètres de neige. La région de Long Island est sous le coup d'un avertissement de blizzard jusqu'à 18 h, heure locale. La ville de New York pourrait recevoir entre 20 et 30 centimètres de neige, tandis qu'entre 10 et 20 centimètres sont possibles à Philadelphie.

De cinq à dix centimètres pourraient tomber chaque heure au plus fort de la tempête, ce qui pourrait réduire la visibilité à zéro en raison des vents violents.

Quelque 40 millions de personnes pourraient être touchées par la tempête. Des conseils scolaires ont fermé les écoles à New York, à Boston et à Philadelphie. Quelque 3000 vols ont été annulés, dont 1700 seulement dans la région de New York.

La tempête devrait durer de six à dix heures.

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter