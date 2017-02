Les RVCQ 2017: du «bon stock» pour contrer la déprime

ADVERTISEMENT

Malgré une année 2016 difficile pour le box-office québécois avec des parts de marché en chute libre, les prochains Rendez-vous du cinéma québécois (RVCQ) espèrent redonner du tonus à l’industrie avec une riche programmation rassemblant 340 films, dont 45 longs métrages de fiction.

«On a du bon stock», scandaient en cœur les organisateurs des 35es RVCQ en conférence de presse mardi. Même si ce slogan-choc ne cache pas les chiffres faméliques de notre cinématographie au box-office national (de 7,5% en 2015 à 5,1% en 2015 selon l’agence Cinéac), on garde espoir dans les officines. Et pour intéresser le public, le festival hivernal promet du 22 février au 4 mars plus de 100 premières, 33 événements gratuits, sans oublier une flopée de rencontres avec les artisans du milieu.

Le 375e anniversaire de Montréal sera l’occasion de présenter trois œuvres emblématiques ancrées dans la psyché de notre métropole: Jésus de Montréal de Denys Arcand, Léolo de Jean-Claude Lauzon et Maurice Richard de Charles Binamé. Quant aux fameuses soirées Tapis bleu, elles seront l’occasion de découvrir plusieurs grosses nouveautés comme Ça sent la coupe de Patrice Sauvé, TukTuq de Robin Aubert, Miséricorde de Fulvio Bernasconi et Yes du duo Éric Piccoli.

Une rétrospective de l’année et des rencontres

En plus d’une multitude de courts-métrages et documentaires, les RVCQ – dédiés cette année au regretté cinéaste André Melançon – continuerons de revenir sur l’année cinéma de 2016 avec entre autres les projections de Juste la fin du monde de Xavier Dolan, Embrasse-moi comme tu m’aimes d’André Forcier, Pays de Chloé Robichaud, 1:54 de Yan England, Boris sans Béatrice de Denis Côté ou Votez Bougon de Jean-François Pouliot. Ceux qui n’ont pas encore vu Arrival, ne manqueront pas la présentation du dernier film américain de Denis Villeneuve.

Le milieu sera prêt à se fendre en quatre pour rencontrer les cinéphiles. En mode 5 à 7 à la Cinémathèque québécoise, on attend la venue du réalisateur Robin Aubert et de l’actrice Monia Chokri pour une discussion autour du film de zombies Les affamés. Patrick Huard, Colm Feore et Alain Desrochers dévoileront les dessus du tournage de la suite Bon Cop, Bad Cop 2. En ce qui concerne les tables rondes, notons celle intitulée «Quand le cinéma fait son théâtre» où sera abordée l’influence des planches sur la pellicule.

Riche menu pour les 5 leçons de cinéma au programme des RVCQ. Actualité oblige, Dominic Gagnon parlera de Archéologie de l’Amérique de Trump à travers sa trilogie politique. On pourra aussi profiter des confidences de l’actrice Anne Dorval qui entame une carrière prometteuse en France. Plus tard, Podz reviendra sur son expérience dans son dernier opus King Dave composé d’un hallucinant seul plan-séquence de 91 minutes. Enfin, trois compagnies montréalaises d’effets spéciaux (Rodeo, FX et Hybride) livreront leurs secrets sur le visuel de Arrival.

Les 35es Rendez-vous du cinéma québécois se dérouleront du 22 février au 4 mars 2017.

Détails sur la programmation: rvcq.com

