«Regrets» de Gerry Sklavounos: la twittosphère s'emporte

J'avais seulement 7 ans, je vivais avec ma famille aux Pays-Bas. Mon père devait quitter Rotterdan 2 jours par semaine pour enseigner l'arabe à Amsterdam ou Geleen, alors je montais les escaliers pour l'attendre à 10h pour être la première à l'enlacer. Je me rappelle avec mon pyjama rose avec des vaches blanches à l'étage avec "Tonton (3am) Hedi"le concierge, il avait 50 ans je crois, divorcé avec 2 enfants. Cette nuit là, je n'oublierai jamais comment ses mains crasseuses m'avaient touchée comment il m'a mise sur la table en me harcelant, violant mon innocence. J'ai paniqué! Je dessinais beaucoup quand j'étais enfant, ma mère regardait un jour mes dessins, et elle a trouvé des dessins en forme de pénis, nous en avons parlé et je leur ai tout raconté. Ensuite, je me rappelle, nous avions déménagé et mon père a quitté son travail. Après nous n'avions plus jamais parlé de ça.